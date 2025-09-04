Pinar del Río, las temperaturas se mantendrán calurosas, especialmente durante la tarde, cuando las máximas se acercarán a los 34 grados Celsius, con una noche un poco más fresca de valores que fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Predominarán los cielos parcialmente nublados y se nublará durante la tarde y hasta el anochecer, con algunos chubascos y tormentas eléctricas.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

Habrá mar estará tranquila en ambas costas del territorio.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.