Pinar del Río, las temperaturas se mantendrán elevadas, en especial durante la jornada de la tarde para cuando se esperan valores cercanos a los 34 grados Celsius, mientras la nche de igual se sentirá calor,con valores que fluctuarán alrededor de los 27 grados Celsius.

Amanecerá con poca nubosidad, que llegará hasta parcialmente nublado, con nublados ocasionales en la tarde, para cuando se espera la ocurrencia de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo hacia zonas de la costa norte.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

Se producirá poco oleaje en la costa sur y la mar permanecerá tranquila en la costa norte.

Debe tenerse en cuenta que en los lugares donde ocurran chubascos, lluvias y tormentas eléctricas la fuerza del viento y la altura de las olas, pueden ser superiores a los valores pronosticados.