Pinar del Río, estará mayormente nublado durante la noche y madrugada, que llegará a parcialmente nublado y se nublará en la tarde, con la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, para cuando se esperan máximas del orden de los 32 grados Celsius en la tarde, ligeramente superiores en zonas puntuales del interior y la costa norte, en tanto que en la noche habrá valores cercanos a los 24 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles en todo el período, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila en ambas costas de la provincia, excepto desde cabo de San Antonio hasta cabo Francés en que seproducirá poco oleaje.

Se advierte que en los lugares donde ocurran chubascos, lluvias y tormentas eléctricas la fuerza del viento y la altura de las olas, pueden ser superiores a los valores pronosticados.