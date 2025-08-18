En Pinar del Río hoy, continuarán las temperaturas elevadas, especialmente en la tarde cuando las máximas se acercarán a los 34 grados Celsius, mientras que las mínimas en la madrugada fluctuarán alrededor de los 24 grados Celsius, superiores en zonas costeras.

Amanecerá con poca nubosidad, con un incremento a parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados ocasionales en la tarde, y la posible ocurrencia de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

Los vientos serán variables débiles en todo el período con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila en ambos litorales.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde se produzcan chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.