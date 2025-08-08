En Pinar del Río hoy, estará parcialmente nublado y se nublará desde el mediodía, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que serán mas numerosas desde el final de la tarde hasta el anochecer.

Las temperaturas tendrán poco cambio. Para la próxima madrugada se esperan mínimas cercanas a los 24 grados Celsius, mientras que las máximas en la tarde fluctuaran alrededor de los 33 grados Celsius, ligeramente inferiores en zonas donde persistan los nublados y las lluvias.

Los vientos serán variables débiles, con brisas marinas en la tarde de hasta 20 kilómetros por hora.

Habrá poco oleaje en ambos litorales de la provincia.

Debe tenerse en cuenta que la fuerza del vientos y la altura de la ola, pueden incrementarse en presencia de chubascos y principalmente en el transcurso de las tormentas eléctricas.