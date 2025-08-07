En Pinar del Río hoy, amanecerá parcialmente, con nublados ocasionales y se nublará en la tarde, con la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las que pueden ser fuertes en algunas localidades, sobre todo en el interior y sur.

Continuarán las temperaturas elevadas, especialmente durante la tarde, para cuando se esperan valores de máximas cercanos a los 33 grados Celsius, pudiendo ser superiores de manera puntual, reservando para el horario de la noche valores que fluctuarán alrededor de los 25 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con brisas marinas en la tarde de hasta 20 kilómetros por hora.

Habrá poco oleaje en en ambos litorales de la provincia.

En áreas de chubascos y tormentas eléctricas pueden incrementarse localmente la altura de la ola y la velocidad del viento.