En Pinar del Río hoy, persistirá el régimen de temperaturas elevadas. Las máximas en la tarde estarán cercanas a los 34 grados Celsius en gran parte del territorio, mientras que en la noche fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Estará con poca nubosidad, que llegará hasta parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará ocasionalmente durante la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas de la costa norte, que serán mas aisladas en el resto de la provincia.

Los vientos serán variables débiles, con brisas marinas durante la tarde, con velocidades inferiores a los 20 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila en ambos litorales, incrementándose solo localmente, al igual que la fuerza del viento, en áreas de chubascos y en el transcurso de las tormentas eléctricas.