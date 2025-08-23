En Pinar del Río hoy, las temperaturas tendrán rápido ascenso, mostrando un día caluroso en especial durante la tarde cuando las máximas se acercarán a los 35 grados Celsius en gran parte del territorio, mientras en la noche experimentarán un descenso para fluctuar alrededor de los 26 grados Celsius.

Amanecerá con poca nubosidad, que llegará hasta parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará ocasionalmente durante la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo hacia zonas de la porción norte, que serán aislados en el resto del territorio.

Los vientos serán variables débiles, con brisas marinas en la costa norte durante la tarde, con velocidades inferiores a los 20 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila en ambos litorales, excepto en el tramo costero sur, desde Cabo de San Antonio hasta Cabo Francés en que habrá poco oleaje.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde se produzcan chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.