En Pinar del Río hoy, continuarán las temperaturas elevadas, especialmente en la tarde cuando las máximas se acercarán a los 34 grados Celsius, mientras en la noche en la fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius, superiores en zonas costeras.

Amanecerá con poca nubosidad, con un incremento a parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados ocasionales en la tarde, y la posible

ocurrencia de aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

Los vientos serán variables débiles, con brisas durante la tarde en la costa norte, con velocidades que no excederán los 20 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila en ambos litorales.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde se produzcan chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la

altura de las olas.