Lograr concretar la disposición y eficiencia de las atenciones médicas en el amplio espectro del campo de la salud, es primordial para la calidad de vida de cualquier región o ciudad. Si unido a ello, estos servicios se acercan hasta un núcleo poblacional determinado, entonces la ecuación médica estaría completa.

Sin embargo, el esfuerzo de los galenos en no pocas ocasiones va más allá de lo que se precisa o se requiere, todo con el fin de que la excelencia sea una condición indispensable en cualquiera de los servicios asociados a esta profesión.

Recientemente, tras una reparación capital debido al embate de fenómenos atmosféricos pasados, se reinauguró en el municipio de Consolación del Sur el Hogar Materno “Paulina Pedroso”, perteneciente al área de salud del policlínico “1ro de Enero”, un espacio reclamado por muchos.

Este es uno de esos ejemplos donde pacientes, familias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y los médicos que allí laboran, se entronizan entre el esfuerzo y el deseo de que cada embarazada llegue a feliz término y que cada nacimiento sea el de un bebé sano y feliz.

Hasta este lugar llegó nuestro semanario, con el objetivo de conocer de primera mano la calidad de las reparaciones, las atenciones médicas a cada una de las embarazadas que allí permanecen y los criterios de estas sobre los cuidados recibidos

FELICES DE TENER UN HOGAR COMPLETAMENTE NUEVO

Gilberto Luis Medina Álvarez, especialista de primer grado de medicina familiar integral, y jefe de hospitalización del mencionado policlínico, comentó la importancia de contar con un hogar con las condiciones actuales en medio de tantas carencias y dificultades.

Según comentó, el “Paulina Pedroso” tiene una capacidad de 19 camas, actualmente todas ocupadas, con mujeres que presentan algún tipo de riesgo para su embarazo y patologías asociadas al mismo, así como adolescentes.

“Nosotros estamos muy pendientes en las captaciones de temas relativos a los embarazos gemelares, anemias, infecciones urinarias, vaginales, poca ganancia de peso y también la recuperación nutricional”.

“También seguimos muy de cerca a las adolescentes, en estos momentos tenemos siete de ellas aquí con nosotros, debido al alto riesgo que estas padecen, pues sus cuerpos aún no están completamente dispuestos y desarrollados física y psicológicamente para enfrentarse a un parto natural”.

Según comentó Medina Álvarez, el hogar funciona las 24 horas y cuenta con todas las condiciones tanto médicas como de esparcimiento y confort necesarios, incluso para las más exigentes de las pacientes.

“Todo lo que puede verse, desde el propio piso, las paredes, los falsos techos, las cubiertas, jardinería y demás, es de nueva construcción o creación. La reparación en este hogar fue capital, y según tengo entendido ascendió a más de 20 millones de pesos”.

El nuevo equipamiento tecnológico de la cocina, es uno de los elementos que más saltan a la vista / Fotos: Ariel Torres Amador

Y no es menos cierto. Una rápida mirada basta para notar que cada espacio, mobiliario, área de cocina, utensilio y equipamiento está específicamente diseñado y dispuesto de forma magistral.

Además del perfecto estado constructivo del hogar, pensado y concebido también con una cultura del detalle exquisita, saltan a la vista los espacios externos como el organopónico y el jardín que de cierta forma también engalanan los espacios verdes adicionales.

“Podemos mencionar además los mobiliarios para el personal médico, las camas, sillas y sillones para las propias embarazadas, todos llegados directamente acá para su estreno.

“Por otra parte, la carpintería, plomería, pintura y otras se hicieron también desde cero. Algo que nos place mucho, como también lo podrán corroborar nuestras pacientes, es el apartado tecnológico. Aquí contamos con todo el equipamiento también nuevo, díganse televisores de pantallas planas amplias, utensilios y módulos de cocción de los alimentos, ventiladores, refrigeradores y otros”, comentó.

ATENCIONES A LA HORA Y DESHORA

María Teresa Estrella Martínez, especialista en MGI, certificada en ginecología y obstetricia y máster en atención integral a la mujer, doctora a tiempo completo por demás del lugar, añadió que, junto a ellos, también se insertan las distintas especialidades, imprescindibles para que cada embarazad reciba la mejor de las atenciones.

“Entre los especialistas que de forma periódica nos vistan están los cardiólogos, oftalmólogos, pediatras, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, estomatólogos y otros”.

El trabajo de mesa, para revisar las historias clínicas y hacer los apuntes médicos correspondientes, es una de las primeras labores del día de los galenos que allí laboran / Fotos: Ariel Torres Amador

“Todos los miércoles tenemos acá la consulta interdisciplinaria que los reúne, en la cual se evalúa caso por caso. También contamos con servicios de laboratorio clínico, y lo que sea requerido a cualquier hora por la paciente”.

María Teresa refirió además, que en el caso de necesitar servicios asociados a rayos x, ultrasonidos y consultas más especializadas, pues estas se concilian y de ser necesario las embarazadas se trasladan entonces a la cabecera provincial.

“Con nosotros también se insertan especialistas de cultura física, de la propia sala de rehabilitación del policlínico vienen a realizar acciones de psicoprofilaxis del parto, y nuestras psicólogas y la promotora de salud también llegan acá para ofrecer consejos y dar charlas educativas sobre temas diversos”.

En el caso de la alimentación, cada gestante disfruta de seis comidas al día entre meriendas, almuerzos y comidas, siempre monitorizadas por una especialista en nutrición que de forma minuciosa organiza, dispone e indica el menú y las calorías que cada una de ellas debe ingerir para su desarrollo y el de sus bebés.

Algo a destacar, es que desde la mayoría de las CPA del territorio, así como de algunas personas y empresas no estatales, también se reciben donativos proteicos, de frutas y verduras, velando así por la calidad de vida y la dieta y alimentación específica de todas las embarazas.

Si todo lo anterior fuera poco, el hogar materno “Paulina Pedroso”, cuenta con servicio de agua las 24 horas, así como con servicio eléctrico ininterrumpido, pues amen de contar con un generador, desde la dirección municipal de salud en coordinación con el gobierno del territorio y la OBE, se han hecho acciones para que el hogar se interconecte a los dos circuitos del territorio.

“A nuestras embarazadas no les falta nada, y no lo decimos nosotros. No se quede con nuestro criterio, puede preguntarles a ellas de forma directa. Consúlteles y verá”, expresó la doctora.

CRITERIOS, ATENCIONES, SATISFACCIONES

Chanel de la Caridad Garrido Echavarría, menor de edad ingresada por infección urinaria y bajo peso, comentó a este semanario sobre las bondades de su ingreso, y la satisfacción de estar rodeada de otras futuras madres como ella.

Las atenciones específicas a cada gestante, resultan ineludibles para que lleguen a buen término sus embarazos / Fotos: Ariel Torres Amador Las atenciones específicas a cada gestante, resultan ineludibles para que lleguen a buen término sus embarazos / Fotos: Ariel Torres Amador

“Aquí la atención es muy buena, los médicos y las enfermeras son muy atentos y está pendientes de todo cuanto necesitemos o nos haga falta. La doctora “Tere” está siempre con nosotros preguntándonos constantemente si nos sentimos bien, si nos pasa algo, si tenemos algún problema.

“También viene la doctora de nuestro consultorio a visitarnos, y especialistas que de forma puntual nos evalúan y diagnostican en diferentes pases de visita. No puedo dejar de mencionar que un día a la semana se reúne todo un equipo médico para vernos y escuchar nuestras inquietudes relacionados con el parto y sus posibles complicaciones.

“Hasta el momento no tengo ninguna queja, y quisiera agradecer todas las atenciones que estoy recibiendo, pues todos los médicos y enfermeras que nos atienden trabajan y se esfuerzan día a día, para que tanto nosotras como nuestros futuros bebés, estemos saludables”.

Por su parte, Rosmery Collazo Carmona, alegó que, aunque existan ciertas malcriadeces en cuanto al ingreso, al poco tiempo de estar allí, las propias embarazadas se dan cuenta de la importancia de estar en un ambiente médico favorable.

“Nuestra alimentación es adecuada, nuestras insatisfacciones, por pequeñas que sean siempre están cubiertas. Tenemos a todos en función nuestra y eso de verdad, al menos a mí, me hace sentir especial, me hace sentir querida, atendida, especial.

“No hay restricciones con el ocio y el entretenimiento, pues los doctores saben y nos explican que eso también es parte de nuestro bienestar psicológico. Al igual que a nosotras, también se evacúan las dudas de nuestros familiares y eso dice mucho de la calidad de los profesionales que nos rodean”.

En el caso de Maleny Blanco, esta adolescente ingresó debido a que su bebé también presenta un bajo percentil de peso, razón por la cual ya es atendida y lo agradece.

“Desde mi llegada aquí me he sentido como en mi propia casa. Tras mi ingreso, los doctores me explicaron con detalles los riesgos asociados a mi padecimiento y por consiguiente de mi bebé. Yo no tenía idea de que si no ingresaba pudieran presentarse tantas complicaciones, y agradezco todo lo que los doctores han hecho por mí, desde la captación hasta los cuidados extremos acá en el hogar”.

El hogar materno municipal de Consolación del Sur, es hoy muestra de que no existen sueños y metas imposibles. Allí, la atención médica es un derecho manifiesto de cada embarazada, y un deber y compromiso ineludible de cada galeno vinculado a la hermosa labor de traer al mundo una nueva vida.