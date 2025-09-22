Nubosidad y precipitaciones: parcialmente nublado y nublados desde el final de la mañana con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que serán numerosos en la tarde y pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche en algunas localidades.
🌡️ Temperaturas: Máximas de la tarde: Hasta 30 °C (¡Cálido! 🔥), superiores en algunas localidades del interior.
- Valores en la noche: Del orden de los 25 °C, inferiores de manera puntual.
💨 Vientos: Variables débiles, inferiores a 15 kilómetros por hora.
🌊 Estado del Mar: Mar tranquila en ambos litorales.
⚠️ Nota importante: Debe tenerse en cuenta que en áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas, se pueden incrementar la fuerza del viento y la altura de las olas por encima de los valores pronosticados.
