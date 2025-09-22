Nubosidad y precipitaciones: parcialmente nublado y nublados desde el final de la mañana con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que serán numerosos en la tarde y pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche en algunas localidades.



🌡️ Temperaturas: Máximas de la tarde: Hasta 30 °C (¡Cálido! 🔥), superiores en algunas localidades del interior.