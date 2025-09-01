Pinar del Río, hoy estará con poca nubosidad, que se incrementará a parcialmente nublado desde el final de la mañana, con nublados ocasionales en la tarde, cuando son probables algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en zonas del centro y sur del territorio, que serán más aislados en el resto.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas en la tarde cercanas a los 34 grados Celsius, mientras en la noche, fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar estará tranquila en ambos litorales, excepto en el tramo costero sur, desde Cabo de San Antonio hasta Cabo Francés, donde habrá poco oleaje, especialmente durante la tarde.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.