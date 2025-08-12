Pinar del Río, hoy estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde y hasta las primeras horas de la noche, cuando ocurrirán algunos chubascos, lluvias y tormentas electricas.

Las temperaturas tendrán poco cambio. Las máximas en la tarde estarán cercanas a los 33 grados Celsius, mientras que en la noche fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetrospor hora, con predominio de las brisas marinas en la tarde, con igual intensidad.

La mar permanecerá tranquila ambas costas de la provincia, excepto en el tramo costero sur, desde cabo de San Antonio hasta cabo Francés, donde durante la tarde se incrementara a poco oleaje.

Se advierte que en los lugares donde ocurran chubascos, lluvias y tormentas eléctricas la fuerza del viento y la altura de las olas, pueden ser superiores a los valores pronosticados.