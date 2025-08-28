Pinar del Río, hoy nuevamente tendremos otra jornada de calor intenso, especialmente durante la tarde, para cuando se esperan valores máximos de temperaturas cercanos a los 34 grados Celsius, superiores en algunas zonas del interior. mientras que en la noche fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Estará con poca nubosidad, incrementándose a parcialmente nublado desde el final de la mañana y hasta el atardecer, con nublados ocasionales, especialmente en zonas del centro, occidente y norte de territorio, donde se esperan algunos chubascos y tormenta eléctricas, que serán más aislados en el resto.

Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde durante la tarde, soplarán del nordeste al este, hasta 20 kilómetros por hora.

Habrá poco oleaje en la costa norte y en el tramo costero sur desde cabo de San Antonio hasta cabo Francés. En el resto del litoral sur la mar permanecerá tranquila.

Debe tenerse en cuenta que en áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas, se pueden incrementar la fuerza del viento y la altura de las olas por encima de los valores pronosticados.