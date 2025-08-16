Pinar del Río, hoy será nuevamente una jornada cálida, donde los valores de temperaturas máximas en la tarde, estarán cercanos a los 34 grados celsius. En la noche fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius..

Estará parcialmente nublado, con nublados ocasionales en la tarde, para cuando se espera la ocurrencia de algunas, chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en zonas del interior.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila, incrementándose a poco oleaje en el tramo costero sur, desde Cabo San Antonio a Cabo Francés.

Debe tenerse en cuenta que en los lugares donde ocurran chubascos, lluvias y tormentas eléctricas la fuerza del viento y la altura de las olas, pueden ser superiores a los valores pronosticados.