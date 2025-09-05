Pinar del Río, se mantendrá el régimen de temperaturas elevadas, especialmente durante la tarde, cuando las máximas estarán cercanas a los 33 grados Celsius, mientras que para la noche se esperan valores que fluctuarán alrededor de los 25 grados Celsius.

Estará parcialmente nublado yse nublará en la tarde, cuando serán probables algunos chubascos y tormentas eléctricas, que en algunas localidades pueden extenderse hasta el anochecer, las que pueden ser fuertes en algunas localidades.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

Habrá mar estará tranquila en ambas costas del territorio.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.