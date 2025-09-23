Habrá algunas nubes dispersas desde las primeras horas del día y llegará a nublarse en horas de la tarde y hasta el anochecer, para cuando se espera la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que pueden ser más numerosos hacia zonas de la costa norte.

Las temperaturas máximas en la tarde estarán alrededor de los 33 grados Celsius, inferiores en zonas cercanas al litoral, mientras que los valores en la noche fluctuarán alrededor de los 25 grados Celsius, superiores en zonas costeras.

Los vientos serán variables débiles, con brisas marinas en la tarde que no excederán los 20 kilómetros por hora.

Predominará la mar tranquila en ambos litorales durante la mayor parte del día.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas, la fuerza del viento y la altura de las olas pueden alcanzar valores por encima del rango pronosticado.