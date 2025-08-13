Pinar del Río, hoy estará parcialmente nublado, pasando a nublarse en la tarde y hasta el anochecer, con algunos chubascos, lluvias, y tormentas eléctricas, principalmente en la costa norte.

Las temperaturas serán elevadas, con máximas en la tarde cercanas a los 33 grados Celsius, mientras que en la noche fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar permanecerá tranquila ambas costas de la provincia, excepto en el tramo costero sur, desde cabo de San Antonio hasta cabo Francés, donde habrá poco oleaje.

Debe tenerse en cuenta que en los lugares donde ocurran chubascos, lluvias y tormentas eléctricas la fuerza del viento y la altura de las olas, pueden ser superiores a los valores pronosticados.