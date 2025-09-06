Pinar del Río, hoy estará con poca nubosidad, pasando a parcialmente nublado desde el final de la mañana y se nublará durante la tarde y hasta el anochecer, con algunos chubascos y tormentas eléctricas.

Las temperaturas serán elevadas, con máximas en la tarde estarán cercanas a los 32 grados Celsius, mientras que en la noche fluctuarán alrededor de los 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar estará tranquila en ambos litorales, con olas de hasta 0.5 metros de altura.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas, se incrementarán localmente la fuerza del viento y la altura de las olas.