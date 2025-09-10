Pinar del Río, hoy estará parcialmente nublado y se nublara en la tarde y hasta las primeras horas de la noche, cuando serán posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la costa norte y la región montañosa.

Las temperaturas se mantendrán cálidas, con máximas en la tarde que estarán cercanas a los 32 grados Celsius, mientras que en la noche fluctuaran alrededor de los 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora.

La mar estará tranquila en ambos litorales.

Debe tenerse en cuenta que en áreas donde ocurran chubascos y tormentas eléctricas, la fuerza del viento y la altura de las olas puede alcanzar valores por encima del rango pronosticado.