El enfrentamiento entre Leñadores de Las Tunas y Vegueros de Pinar del Río, desde el estadio Julio Antonio Mella, correrá hoy las cortinas de la 64 Serie Nacional de Béisbol (SNB), junto al resto de desafíos en siete parques de la Isla.

‎ Desde el escenario en que concluyó la anterior contienda y con los mismos protagonistas iniciará la nueva temporada, en la cual los tuneros aspiran a mantener la seguidilla de triunfos, después de besar la gloria en las ediciones 62 contra Industriales y 63 ante los rivales de turno y así ampliar sus vitrinas a tres títulos al computar el de la campaña 58 cuando superaron a Villa Clara.

‎ Los pinareños buscarán en los logros del pasado, además del aporte de jugadores experimentados como Alexei Ramírez y William Saavedra, el impulso necesario para colarse una vez más en la fiesta de la pretemporada.

‎ Eliánder Bravo apenas necesitó de dos certámenes previos para agenciarse el puesto de líder del staff, gracias a las buenas prestaciones del zurdo, quien sabe honrar su apellido en instancias decisivas y que ahora asume mayores responsabilidades; por tanto, las expectativas crecen a su alrededor.

‎ Bravo llega a la jornada inaugural con balance de 14 victorias y nueve fracasos, mientras el promedio de efectividad ronda los 4.62, a lo largo de 231,2 entradas, repartidas en 54 salidas y, asimismo, tiene en la mira el centenar de ponches, pues acumula 96 outs por la vía de los strikes.

‎ Por los oponentes, Leodán Reyes, de vuelta a las filas de los más occidentales, arriba a la fecha con forja adversa en cuanto a sonrisas y descalabros (5-6) en la que será su cuarta experiencia en la máxima categoría del pasatiempo nacional.

‎ Con más potencial que números dentro de los parámetros de calidad, a Leodán le batean los contrarios para 265 de average; en tanto, promedia más de cinco anotaciones limpias por cada nueve capítulos (PCL) y asumirá la quinta apertura en su trayectoria por el box.

‎ Reyes firmó el regreso a su provincia natal en medio de la polémica y el debate en redes sociales, luego de vestir el uniforme de Industriales, equipo que acogerá a Yasser Julio González, quien se convirtiera en el plantel de verde y amarillo en uno de los sluggers más rentables en los últimos años.

‎ Ambas escuadras han abierto el calendario en cinco ocasiones, cuatro de ellas de manera consecutiva de la 45 a la 48 SNB y la más reciente en la contienda 52, con saldo de tres triunfos para los del Balcón de Oriente y duelos frecuentes entre Pedro Luis Lazo(2-2) y Ubisney Bermúdez (2-0) o Yoalkis Cruz (1-2), de acuerdo a datos publicados por Arnelio Álvarez de la Uz.

‎ En cruces particulares los dirigidos por Abeysi Pantoja llevan la delantera cuando se han confrontado durante el mes de septiembre con cinco éxitos en ocho presentaciones; mientras la tropa de Alexander Urquiola domina el registro de por vida con 85 desenlaces y 78 reveses.