La calle donde todos vivimos, muestra colectiva de artistas norteamericanos, llega a Pinar del Río este viernes ocho de agosto, luego de itinerar por varias ciudades del país.

La inauguración está prevista a las 4:00 p.m. en la galería de Tele Pinar, donde permanecerá a disposición del público vueltabajero por varias semanas.

Pintura, dibujo, escultura, fotografía, instalación y tejido forman parte de la expo, que es resultado del proyecto de arte-correo Letters from Ohio/Cartas desde Cuba, desarrollado por la Fundación Artway, de Michael Reese.

En Cuba, el recorrido de La calle donde todos vivimos inició durante la 15 Bienal de La Habana, y hasta la fecha, ha incluido el intercambio entre casi 200 artistas de Estados Unidos y nuestro país, en la ciudad capital y en las provincias de Cienfuegos, Matanzas y Camagüey.

Según precisó Yania Collazo, especialista del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, los siguientes destinos de la muestra serán Matanzas y Villa Clara -en octubre y diciembre, respectivamente- con la intención de establecer un puente cultural entre artistas y pueblos.