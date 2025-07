Mochilero: persona aquella que se dedicaba a viajar con dicho jolongo a cuestas, según lo que tenía entendido. De acuerdo con otros diccionarios y fuentes consultadas, la definición se deriva, entonces, hacia los que practican el excursionismo o el senderismo, recorren caminos al azar y resuelven los problemas de su viaje de manera independiente, en vez de optar por tours o agencias que lo hagan por él, gestionando así sus viajes y rutas de una manera más económica.

Sin embargo, aquí en el patio, el término ha tomado una acepción diferente, llevando el significado de la palabra a los que se dedican a hacer colas en los cajeros automáticos con el fin de extraer efectivo y revenderlo con un porcentaje de ganancia.

Esta es una nueva figura ¿delictiva? que ha aparecido en nuestra provincia y en otras del país, con modus operandis específicos y lugares señalados. Según criterios, no solo son los cajeros, sino que también los hay que, en complot con administrativos de bancos y sucursales, extraen con igual impunidad grandes sumas de dinero para, una vez el papel moneda en sus manos, proceder de igual forma a la reventa con márgenes plusvalísticos.

Quizás, querido amigo lector, usted y yo condenemos a este tipo de personajes ¿necesarios? hoy día, de cara a una sociedad con bolsillos deprimidos, pero sucede que, al menos en la experiencia de quien suscribe, los males hay que atacarlos de raíz, y no andarse por las ramas. Entiéndase la analogía.

Si bien es cierto que estos “facilitadores” –por llamarlos de alguna forma racional y bonita– carecen de escrúpulos y lucran a costilla de su sudor y el mío, también es necesario reconocer y concientizar que solo son la punta del iceberg.

Coincidiremos usted y yo, en que hoy por hoy, el gran y único problema que tiene nuestro país es el del desabastecimiento. Piénselo y aplíquelo a todas las esferas, marcos y aristas, ya sean socioeconómicas o políticas. De forma inmediata notará que la carencia de “todo” nos está carcomiendo cual agresiva gangrena.

Haga ahora otro ejercicio y reabastezca –imaginariamente, por supuesto– todo lo que le venga a la mente. ¿Bonito verdad? Se extinguirían los revendedores, los TCP, las mypimes, los coleros, los hidrocarburos por el mercado negro y, así, todo lo demás que nos drena el sosiego cotidiano. También se extinguirían los mochileros de marras, claro está.

Y decía unas líneas más arriba que el problema no era la existencia de estos individuos per sé, pues el banco y los cajeros padecen del mismo desabastecimiento que recién conversábamos, lo que conlleva entonces a la presencia y proliferación de “oportunidades” y oportunistas.

No vamos a caer, ni a hablar usted y yo de “si el dinero es mío, por qué no me lo dan o no puedo sustraerlo a discreción”. Cuba tiene una situación financiera compleja y todos lo sabemos. Eso no es secreto.

Pero en este problema hay varias lecturas al entender del escriba: ¿por qué no se actúa contra estos personajes? ¿Por qué se surten los cajeros una sola vez al día? ¿Por qué no se protegen los mencionados sistemas con baterías alternativas? ¿Por qué no generar mejores estrategias de cajas en nuestros bancos, que permitan a cada quien con su nómina de por medio, extraer al menos una vez al mes, como corresponda, su salario íntegro?

Bien creo que lo anterior pudiera ser si se analiza con calma, si se piensa con estrategia y perspicacia.

Alternativas seguro serán las que se sobren si estas se colegian de impacto para tiempos de crisis, pero aunque quien suscribe levante ronchas, la inoperancia sobre este asunto solo da al traste con la regularización y permisibilidad de lo ilícito y el “desfalco de guante blanco” contra nuestras ya anémicas billeteras.

A la fecha, el asunto de la bancarización ha demostrado ser ineficaz, impopular e inoperante, trayendo consigo más problemas que alegrías. Eso también lo sabemos todos al ver, ser partícipes y sufrir tales descalabros en manos de terceros. No digo que vayamos en contra de los avances tecnológicos, pero querer correr sin piernas o antes de gatear… ya sabemos usted y yo lo que significa, y sí, el efectivo hoy más que nunca hace falta, aunque tengamos que pagar por él.

Ahora bien… nuestro sistema bancario se ha caracterizado siempre por la ética, el buen trato, el respeto y la transparencia. Entonces, ¿por qué no pensar en soluciones que le faciliten la vida al ciudadano de a pie, a quien necesita su salario íntegro para comprar un paquete de pollo y algunas libras de arroz?

No le “hagamos el día” a quienes nada aportan y solo lucran, echando por tierra los valores más auténticos de nuestra cubanía.

Pensemos, querido amigo lector, pensemos usted y yo, propongamos, hagamos uso de nuestros derechos y dialoguemos, entonces, para que actitudes y personajes como estos no sean parte de su dolor, de sus días. Para que estos personajes no se adueñen ni de su trabajo, mucho menos del dinero que debe devengar.