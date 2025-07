Plantas que florecen todo el año. Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis). Sus grandes flores tropicales destacan en cualquier jardín, se adapta a climas cálidos y templados… Rosa China (Rosa chinensis). Florece durante todo el año en climas templados y sus flores van del blanco al rojo intenso… Bugambilia (Bougainvillea spp.). Produce flores de colores intensos como fucsia y morado y es perfecta para muros y pérgolas.

DE LA RED. No les ha pasado que ven a alguien de su misma edad y piensan: “Yo no me veo así de viejo o vieja ¿o sí?”. Bueno… pues lean lo siguiente: Una amiga esperaba el autobús, por fin sube, entonces ve colgada la credencial del chofer. Tenía su nombre completo… y en cuanto lo leyó, le sonó conocido. Se acordó de un joven alto, de pelo negro, guapo, que tenía ese mismo nombre y que fue su compañero en la secundaria… hacía como 35 años. Por un segundo pensó: “¿Será él? ¿El muchacho por el que se moría en silencio?”. Pero apenas lo vio bien, lo descartó. El chofer era pelón, con canas, arrugado, panza… ¡Se veía viejísimo! Aun así, le dio curiosidad y le preguntó: ¿Usted estudió en la Secundaria 35? ¡Sí, claro!, le respondió con una sonrisa. ¿Y en qué año se graduó? En el ‘82, ¿por qué? Y le soltó: ¡Pues fuimos compañeros de clase! De pronto, el chofer se le quedó viendo fijamente… Y ese señor… pelón, canoso, arrugado, pachoncito, de mirada cansada y pasito lento, le dijo: ¿Y qué materia daba usted, maestra?

CONSEJILLOS. Deshazte de las ojeras y bolsas en los ojos remedios caseros. Aguacate. Este contiene retinol y ácidos grasos que resultan muy beneficiosos no solo al consumirlos, sino también en aplicaciones cosméticas. La piel y el cabello mejoran con su uso. Para aplicarlo en el contorno de ojos debes preparar una mascarilla: mezcla medio aguacate maduro con una cápsula de vitamina E. Obtendrás una pasta espesa que colocarás por todo el contorno de los ojos. Deja actuar por 20 minutos. Patata o papa. Son otro clásico del recetario casero para eliminar las molestas bolsas y ojeras bajo los ojos. Tiene la propiedad de desinflamar y blanquear el área. Se pueden colocar las rodajas frías directamente o preparar una pasta. Para ello, ralla o tritura un poco de papa cruda y mezcla con un chorrito de aceite de oliva. Se aplica como una mascarilla y se deja por 15 minutos.

PARA REÍR. ¿Cuál es el colmo de un tuerto? Llamarse Casimiro… ¿Por qué el televisor cruzó la ruta? Porque quería ser pantalla plana… Pepito, ¿por qué le das chocolate a las gallinas? Para que pongan huevos de Pascua… La maestra pregunta en clase: Laurita, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles… ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su mujer se llame Luz y los hijos le sigan la corriente.

Frase del día

Una mujer fuerte acepta amablemente tanto los cumplidos como las críticas, sabiendo que se necesitan tanto el sol como la lluvia para que una flor crezca

Mandy Hale