Teatro de títeres Titirivida anunció la reposición de la obra Los colores de Sofía, en una temporada teatral que se extenderá desde el 18 de junio hasta el tres de julio venidero.

Según precisó Nelson Álvarez Guerra, director de la agrupación, las funciones tendrán lugar en días y horarios distintos a la habitualidad del teatro, en busca de favorecer la presencia en el público de estudiantes de las escuelas de la ciudad.

Las presentaciones inician el 18, 19 y 20 de junio; continúan el 25, 26 y 27 del propio mes y culminan el primero y tres de julio, siempre a las 2:30 p.m.

Otra particularidad informada por Álvarez Guerra es que el escenario será el portal del teatro, donde la agrupación cuenta con mayores condiciones para el concepto escénico que defiende la puesta.

Los colores de Sofía tuvo su estreno en agosto de 2023. Desde entonces ha recorrido algunos escenarios de la provincia, y también formó parte del Festival de las Artes para las Infancias Corazón Feliz, en La Habana.

Esta vez, el espectáculo contempla nuevos elementos y algunos cambios en el elenco. “El ir y venir de actores nos obliga a los directores a estar constantemente trabajando sobre obras hechas para no perder el repertorio. Es frustrante por un lado, pero es un proceso rico a la vez”, escribió el actor y director en sus redes sociales.

“Nunca imaginé que podía encontrar cosas nuevas en este espectáculo. Estos colores me lo han demostrado, y me han puesto de frente al aprendiz gustoso que soy. También, cada año que pasa, uno va sumando experiencias, y el teatro para niños es complejo como muchos no lo piensan”, agregó.

Con más de 30 años en escena, Titirivida es uno de los grupos más representativos del teatro para niños en Vueltabajo.