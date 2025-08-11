El zurdo cubano Liván Moinelo ratificó este sábado su condición de mejor lanzador abridor zurdo de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), al conducir a los SoftBank Hawks (62-36-4) a una victoria de 1-0 sobre los Nippon Ham Fighters (60-40-2), en un electrizante duelo de pitcheo disputado en el Fukuoka PayPay Dome.

Tras once días de descanso, el vueltabajero volvió a exhibir su dominio con una labor impecable: nueve entradas completas, 125 lanzamientos, 13 ponches y 28 swings fallidos, para su segunda blanqueada de la temporada.

En la acera opuesta, superó al estelar derecho Hiromi Itoh (11-6, efectividad 2.66), actual líder en ponches (138) y juegos completos (5). El partido tuvo un matiz especial: la madre del serpentinero lo vio lanzar por primera vez en Japón.

Con este triunfo, Moinelo mejoró su récord personal a 10-2 y mantuvo su liderato en efectividad (1.19) y WHIP (0.86), además de ocupar el segundo puesto en ponches (134) y victorias, y compartir el liderazgo en aperturas de calidad (15).

La proyección estadística indica que, con su ritmo habitual de lanzador cada siete días, podría cerrar la campaña con más de 190 ponches.