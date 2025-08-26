A sus 75 años Lidia puede presumir de vitalidad y buen estado físico, aunque no exenta de ciertos achaques; también del privilegio de ser amada, porque más de medio siglo después, Félix grita desde la azotea de la casa, construida por él, que sigue enamorado de su mujer, que es la mejor del mundo y se ganó la lotería con ella.

No es el único afecto importante, imposible contar las veces que mencionó a Yenni -la hija menor-, los nietos, el yerno y hasta la suegra de su descendiente que, por residir más cerca, es un pilar; la regocija ese cariño y empatía que las une.

La lista de sus quereres es más extensa, la nieta y el bisnieto, seres que la acercan a Jorge Félix, el primogénito fallecido en el 2016; pero del dolor que no mengua, de las heridas abiertas, emerge un recuerdo tierno, que evoca cuánto le gustaba cocinar y cómo velaba por ellos, confiesa que cada noche besa el pequeño retrato del hijo; fue por honrar su memoria y un deseo incumplido que desde el 2022 empezó a batallar por un derecho.

LIDIA, LA PROFESORA

Lidia Hernández Labrador, con apenas 18 años, recién graduada como Bachiller, inició su vida laboral; una operación del padre hizo necesario incrementar los ingresos de la familia, comenzó como profesora en el entonces pre 68 hoy Instituto Politécnico Agropecuario (IPA) Tranquilino Sandalio de Noda, único centro de trabajo que tuvo en los cuatro decenios que se mantuvo activa.

En 1982 concluyó sus estudios y se graduó como Licenciada en Química, en el 88 estuvo entre los primeros docentes que se capacitó para impartir Computación, materia a la que se dedicó en lo adelante y con notables resultados. Todavía hay orgullo cuando recuerda que su laboratorio era modelo, precisa “todas las máquinas funcionaban.”

No hay menos vanidad al rememorar el impacto del círculo de interés creado con niños de la comunidad en tiempo en que las tecnologías no estaban instaladas dentro de nuestros hogares, en el quehacer como innovadora con la creación de bases de datos para mejorar el rendimiento y control de las producciones agrícolas, en esta esfera ganó varios premios a distintas instancias.

Precisamente esos aportes hicieron que se reconociera su aporte a que el centro se declarara como de Excelencia en la Agricultura Urbana, recuerda con entusiasmo el quehacer con las Sociedades Científicas Estudiantiles, y la participación en dos eventos internacionales de Pedagogía, uno de ellos acompañada por su esposo, ingeniero agrónomo como coautor de la investigación.

Y aprovecha para resaltar que él siempre la apoyó en todo, tanto en el ámbito laboral como doméstico, lo que le permitió asumir diversas responsabilidades como ser la coordinadora de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la escuela, formar parte del equipo de asesores de la Dirección Provincial de Educación.

Es difícil resumir la trayectoria laboral de una mujer que en el 2000 mereció el Premio Especial que concede el titular del ramo a trabajadores que sobresalen por su integralidad, fue en cinco ocasiones Vanguardia Nacional y en dos recibió la condición de Innovador sin fronteras.

Entre los tantos recuerdos que atesora Lidia, está el recorte de la entrevista publicada en las páginas de Guerrillero cuando recibió el Premio Especial que le concediera el ministro de Educación / Foto: Yolanda Molina Pérez

Apoyó el Censo de Población del 2002 y el estudio genético del 2003 en la tabulación y centralización de la información de ambos procesos.

A la altura del 2008 ya la salud no la acompañaba y sentía que no podía darse con la entereza que acostumbraba hacerlo y eligió la jubilación, junto con ella llegó una pensión de 340 pesos, que luego del ordenamiento ascendió a 1678.

Su hijo solía preguntarle que, si todos los diplomas guardados no servían para que ella ganara un poco más, por eso cuando leía la edición del 29 de mayo del 2022 del semanario Trabajadores, y vio una nota en que daban respuesta a un trabajador de Santa Clara que solicitaba un incremento de pensión a partir de méritos laborales, inmediatamente decidió que iba a intentar honrar ese deseo.

DEL CONOCIMIENTO AL CAMINO

No sabía ni por dónde empezar, pero organizó todas las evidencias de la trascendencia de su quehacer, más de 80 diplomas que atestiguan cuánto destacó, y con esa carga empezó a tocar puertas, su desconocimiento no era el único e incluso funcionarios que debían conocer qué hacer, o al menos averiguar si era factible, cerraron las puertas y le impregnaron una gran dosis de desencanto.

Pero ya sabemos que el amor de madre no tiene límites y confiesa que lo hizo más que por ella, por su hijo y con tal acicate, volvía a la carga, hasta que, en la Dirección Provincial de Educación, hubo personas que la impulsaron, “dos muchachas maravillosas, Yanet en Seguridad Social, también Líefer de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) de aquí e Iván en la nacional.”

“Esto me costó dinero, porque como no sabíamos nada, saqué fotocopia de todo y eso es caro, pero había que mandar los originales, todavía no los han devuelto, pero entiendo porque en estos tiempos todo hay que confirmarlo.”

El proceso incluye la conformación de un expediente en el que se incluyen avales, de personas que laboraron con ella o dirigieron organizaciones y centros en los que destacó por su quehacer.

“Yo pensaba que me aumentarían 500 pesos, mil y algo cuando más”, pero desde julio del 2025 la pensión de Lidia es 7 704 pesos, confiesa que más que el dinero, el cual hace falta y es importante para un matrimonio de jubilados es que cumplió con un deseo de su hijo y que a pesar de los años transcurridos se reconoció su consagración al trabajo.

LO LAMENTABLE

Lidia se jubiló meses antes de que entrara en vigor la Ley 105 de Seguridad Social, aprobada a finales del 2008 por la VII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), la misma en su artículo 89 establece: “Se concede un incremento en la pensión a aquellos trabajadores que, por haber alcanzado méritos excepcionales a lo largo de su vida laboral, sean propuestos por la Central de Trabajadores de Cuba y

aprobados por el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Igual beneficio se

otorga a la familia del trabajador, en caso de muerte.”

Queda claro que son méritos excepcionales, que no es hacer lo que “toca por la canalita”, es trascender, pero sin duda hay muchas personas que han acumulado a lo largo de sus extensas y fructíferas vidas laborales, los requisitos para ello, sin embargo, Alina Hernández Martín, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social, señala que en el tiempo que lleva en la institución – y ya estaba ahí, aunque no al frente de la institución, cuando entró en vigor la norma- este es el único caso que han facilitado y lo hicieron a solicitud personal de la trabajadora.

La misma Ley en el artículo 5 define “El trámite de la pensión por edad se inicia por la administración …” y por lo tanto compete a ellas que al presentar la jubilación de esos hombres y mujeres cuyos aportes han sido invaluables, velar porque se exprese monetariamente en sus pensiones, como también han de involucrarse los dirigentes sindicales, y a la CTC, capacitar, alertar y fomentar que toda legislación que pueda revertirse en merecido beneficio sea utilizada para ello.

Y sí “tiene carácter excepcional, su análisis es casuístico y su aprobación individual”, pero hay muchos héroes anónimos, aunque no piden nada a cambio de sus hazañas cotidianas, la seguridad económica, o al menos, una menor precariedad siempre será bienvenida.

La historia de Lidia, puede replicarse, incluso ella estuvo a punto de flaquear en la defensa de su derecho, la mantuvo en la batalla, el amor por el hijo, y duele que funcionarios, especialistas y otros encargados de velar por ello, estuviesen ajenos a tal posibilidad, cerrar esas brechas es también una manera de contribuir a que más jubilados vivan mejor.