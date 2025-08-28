El pinareño Lázaro Álvarez, Arlen López y Yunier Sorsano aportarán presencia cubana a un programa de boxeo profesional, convocado para el 12 de septiembre en la Uber Eats Music Hall de Berlín.

Los dos primeros volverán a defender los títulos continentales de la Asociación Mundial de Boxeo, ganados el 11 de abril en el Hotel Meliá Internacional, en Varadero.

“Su compañero debutará en circuitos de ese tipo como parte de la estrategia diseñada para incrementar su proyección internacional”, explicó el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca.

Arlen, doble monarca olímpico e invicto en cinco pleitos como profesional, enfrentará a 10 asaltos en la división de 74,8 kilos al colombiano Jairo Delgado (13-3), en busca de retener una faja ya validada el 15 de julio en Madrid.

El duelo de Lázaro (8-0), triple monarca del orbe, será también de 10 rondas, en los 61.23 kilos, con la misión de pasar sobre el venezolano Ángel Rodríguez (23-3), y regresar a casa con un rango que ratificó el 14 de junio en Buenos Aires.

Sorsano se las verá con el mexicano Javier Castañeda (9-4-2) en combate de los 69,55 kilogramos, y se perfila como posibilidad para responder a la confianza de los estrategas.

La cita es organizada por AGON Sports, que promociona la presencia de Lázaro y Arlen con “las intenciones de ofrecer al público europeo la oportunidad de ver en acción a dos de los boxeadores amateurs más exitosos de la última década, ahora en su etapa profesional”.