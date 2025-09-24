Con una selección de sus piezas más trascendentes, el artista celebra los 60 años de vida.

“Resistencia creativa”, muestra retrospectiva del artista visual Luis Contino Roque, permanece abierta al público en la galería del Centro Provincial de las Artes Visuales en Pinar del Río.

La propuesta incluye una selección de las obras más trascendentes del artista, a la altura de sus 60 años de vida y luego de una trayectoria destacada en la escena artística del territorio.

Contino Roque es egresado de la Escuela Nacional de Arte y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Sus creaciones han llegado al público en exposiciones personales y colectivas, así como mediante revistas de referencia como La Gaceta de Cuba, Arte Cubano y Cauce.

Varios premios confirman el alcance de su obra, que forma parte de colecciones privadas en países como Italia, España, Francia, Holanda, Estados Unidos, Alemania y Cuba.

De ahí que el proceso de selección para “Resistencia creativa” haya sido uno de los más complejos que desde el trabajo curatorial asume el también talentoso Lázaro Prieto. Al respecto, ofreció detalles.

“Contino es uno de los artistas más reconocidos, no solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional, por la temática que caracteriza su obra, que es la temática de la religión afrocubana, sobre todo la que está enfocada en la santería del Palo Monte, de la cual es un practicante ferviente y muy dedicado.

“Reunir un grupo de obras que a lo largo de 30 años de carrera han sido paradigmáticas para él y para muchas de las instituciones que las han albergado, ha sido muy complejo, porque cuando uno revisa toda la carpeta de trabajo encuentras un cúmulo de obras muy grande.

“Decidimos entonces apelar a la parte historiográfica para determinar por etapas las obras que no podíamos permitirnos dejar fuera de la muestra. Ha sido muy placentero reunir ese cúmulo de trabajo y que de alguna manera él también haya aceptado celebrar su 60 aniversario aquí, en esta institución”.

¿Por qué Resistencia Creativa?

“Es un título muy sugerente, sobre todo porque hoy en día es muy llevado y traído dentro del imaginario social cubano. Pero también habla de un artista que, a pesar de las condiciones en las que trabajan hoy los artistas visuales, sigue produciendo una obra muy interesante.

“También constituye un llamado a la resistencia de la religión de no contaminarse, de no polarizarse; la resistencia del ser humano que antropológicamente todos los días tiene que sobrevivir por algo y también esa resistencia del creador de no quedarse en el ostracismo ni en el olvido sino siempre buscar un pretexto para crear”.

Contino llevaba muchos años sin realizar una exposición personal en la ciudad de Pinar del Río. ¿Fue difícil que aceptara la propuesta?

“Contino fue una de las primeras personas que revisó mis trabajos cuando yo empezaba mi carrera en el año 2006. Yo le expliqué todo lo que quería hacer con su obra, le expliqué además la serie de actividades que queremos hacer de modo colateral a la expo.

“No fue tan complejo que aceptara; complejo fue el proceso de selección. Se trata de un artista de referencia y prácticamente único dentro de la temática que toca en nuestro territorio. Hacía aproximadamente 21 años que no exponía en el Centro de Artes Visuales. La última vez fue con Sombras que solo yo veo, que fue una de las exposiciones que más público atrajo a la galería.

“Yo he disfrutado mucho este trabajo curatorial y creo sobre todo que ha valido la pena, por el reconocimiento que la institución le hace al creador, y además porque hay una nueva generación de artistas que ve a Contino y otros creadores como referencia”.

“Resistencia creativa” fue inaugurada en fecha coincidente con el aniversario 158 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río. A la ceremonia asistieron Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, y Miguel Barnet, reconocido etnólogo y escritor cubano, presidente de la fundación Fernando Ortiz, que se dedica a investigar la identidad cultural cubana.

Antecedido por muestras retrospectivas de Miguel Ángel Couret y Mayimbe, este nuevo proyecto da continuidad a un ciclo de homenajes impulsados por Lázaro Prieto desde el Centro de Artes Visuales, con el propósito de reverenciar la obra de connotados artistas del territorio.

(Con la colaboración de Ángel Felipe Machín Vento)