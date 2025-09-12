Varios investigadores e intelectuales del territorio intercambiaron ideas sobre los desafíos de la urbe, a 158 años de su titulación

Las singularidades históricas de la urbe de Pinar del Río, muy peculiar en el contexto cubano, reunieron otra vez a un grupo de investigadores del territorio en el ya tradicional Taller de la ciudad.

La iniciativa tuvo lugar por vez primera en 1997, cuando cobró fuerza el anhelo de varios intelectuales de contar con un espacio en el que intercambiar ideas en torno a la tierra que nos vio nacer, sus orígenes y evolución.

“Y se acordó, entonces, celebrar el aniversario del título de Ciudad, el 10 de septiembre de 1997, en un pequeño acto en el parque Roberto Amarán. Hemos intentado conservar esa costumbre todos los años”, recuerda Juan Carlos Rodríguez Díaz, historiador de la ciudad, y uno de los estudiosos del territorio que más ha investigado las raíces de la localidad.

Pinar del Río no comparte similitudes con las villas fundacionales cubanas. Aquí, el poblado se fue conformando de modo inexacto: primero, a orillas del río Guamá, y luego, en torno al actual Parque de la Independencia. Rodríguez Díaz habla de “un nudo gordiano de caminos y de una estructura urbana que no se planeó, sino que se fue estructurando irregularmente con un centro histórico que ha sido después disfuncional: la Catedral se ha alejado del centro, una plaza que no tiene cuatro esquinas sino tres y otras singularidades”.

Asimismo, la ausencia de un acta fundacional explica la decisión de tomar como referente el otorgamiento del título de Ciudad a la otrora villa, concedido por Real Orden de la Reina Isabel II, de España, el 10 de septiembre de 1867, cuando ya Pinar del Río tenía una valiosa historia anterior.

“No hay un acto fundacional, tenemos hitos de un proceso, que van desde las mercedaciones del siglo XVI, las del siglo XVII, los asentamientos a orillas del río Guamá, el nombramiento del santo patrono San Rosendo, el primer bautizo, la primera creación de la sede del Gobierno, el primer censo, el traslado de la tenencia de Gobierno, la creación de la jurisdicción, la creación de la villa en 1859 y la titularidad de la ciudad. Lo inexacto de ese proceso, y también las ausencias historiográficas de fuentes nos han llevado entonces a que jerarquicemos esa última fecha”, acota el historiador.

Sin embargo, la necesidad de prestar atención, además, a esos otros acontecimientos que marcan nuestro pasado y en consecuencia, nuestra identidad, constituyó uno de los reclamos compartidos por los asistentes al taller, que tuvo por sede el Museo Provincial.

Hoy preocupa a los historiadores del territorio, el poco sentido de pertenencia y el desconocimiento de la historia local que se percibe en las nuevas generaciones de pinareños.

“Hay un reclamo de definición de hitos históricos, de identidad, de socializar resultados, de que la historia local sea un arma en la identidad del pinareño. Todo lo que es tradición para nosotros es muy importante, y estos talleres sirven de plataforma para evidenciarlo”, manifestó el también presidente de la Unión Nacional de Historiadores en la provincia.

Varias obras y nombres destacan en la historiografía local de los tiempos pasados. Igualmente, en la actualidad existen referentes teóricos para la enseñanza de los acontecimientos más trascendentales del territorio. De acuerdo con los investigadores reunidos en el taller, el desafío consiste, entonces, en cómo adaptar esos contenidos a los códigos audiovisuales y otros más contemporáneos.

“La historia es ciencia y, al mismo tiempo, una responsabilidad social, por eso nos preocupa cómo vamos a llegar con los programas y planes de estudio a las nuevas generaciones. Sabemos que hay desmotivaciones, hay falta de preparación muchas veces en el personal docente que es nuevo, pero igual hay una estrategia para lograr suplir todas estas cosas: nuevos textos de historia, nuevas maneras de enseñar…”.

“Ahora mismo hay un rebuscamiento familiar con lo de la ascendencia española, y eso ha llevado mucho a reconocernos, a descubrir; los jóvenes necesitan, de igual forma, de esa actualización: dónde vivo, quién soy, de dónde vengo, por qué se llama así mi calle… Yo creo que la responsabilidad es enorme y debemos enseñar una historia atractiva, motivadora y que permita, además, conocer y defender esos valores identitarios de generaciones de pinareños que han pasado por esta urbe y han dejado su impronta de alguna manera”, aseveró el experto.

La deteriorada higiene de la ciudad, la importancia de preservar sus tradiciones y los riesgos que corre su patrimonio arquitectónico, también ocuparon espacio en el análisis de los participantes en el encuentro. En la atención a esos asuntos, debiera ser más enfática y sistemática la labor del Consejo Técnico Asesor de la ciudad, que surgiera al calor de las festividades por el aniversario 150 de su titularidad, en 2017.

Al respecto, Juan Carlos Rodríguez declaró a Guerrillero que “esa experiencia del aniversario 150 está en la memoria colectiva y está en las demandas del pueblo, por lo que ya las autoridades del Partido y del Gobierno han comenzado un sistema de reuniones que deben llevar a la activación de ese Consejo Técnico Asesor, en el que no puede faltar ninguna de las entidades que le tributan a la ciudad y ninguna de las instituciones que, de alguna manera, pueden hacer mejor la vida material y espiritual de Pinar del Río. Tenemos que pensar en un Consejo Técnico Asesor que demande y contribuya a que el pueblo cree conciencia de sus motivaciones como ciudad”.

Aunque otras iniciativas de índole artística también agasajaron a la urbe pinareña en días recientes, el Taller de la ciudad destacó por movilizar el pensamiento de pinareños con profundo arraigo y compromiso por la “patria chica”. El debate que allí se suscitó debiera encontrar más espacios y, sobre todo, oídos atentos que puedan traducir los análisis en hechos.