José Ricardo Falcón Ballart es de los que considera a sus amigos como parte de su familia. Eso fue una de las cosas que más nos gustó cuando hablamos con él, a raíz de su graduación como licenciado en Economía, en la Universidad Hermanos Saíz, en el recién finalizado curso escolar.

No se atrevió a asegurar que era un buen amigo, lo dejó a apreciación de los demás, pero con mucho desenfado nos aseguró: “Creo que ellos saben que siempre estoy ahí si me necesitan”.

Una persona que sabe valorar la amistad de otros, aun en la juventud, se perfila como alguien sabio. Este sanluiseño de nacimiento, pero sancristobalense de crianza, asumió con humildad lo de ser el graduado más integral de su año.

“La verdad es que fue una sorpresa increíble. Realmente, cada cosa que hice o actividad en la que participé, no fue esperando un resultado, simplemente, disfrutaba de los procesos. Me gustaba ‘estar en todo’, como decían mis amistades. Así que, más allá del reconocimiento (que lo agradezco profundamente) están los recuerdos y la satisfacción de haber disfrutado cada segundo de mi vida en la Universidad”.

Cuando concluyó el preuniversitario pidió Economía en segunda opción, y en primera Derecho.

Foto/ Ana María Sabat

“Entre las razones por las que pedí la Carrera estaba que se estudiaba en la Universidad de Pinar del Río y, desde niño, cuando pasaba por este centro, camino a San Luis a ver a mis abuelos, fantaseaba con algún día estudiar allí.

“Economía me llamó un poco la atención, pero me empezó a gustar de verdad cuando comencé la carrera. Ahí me alegré mucho de que me llegara”.

Ser parte de la comunidad universitaria, transitar cada día los pasillos de esta institución docente, participar en las actividades y disfrutar de la dinámica de la Casa de Altos Estudios fueron para él mucho más que la realización del sueño de su niñez.

“Sin lugar a dudas, la estancia en la Universidad fue transformadora totalmente. Me cambió la vida y la forma de ver las cosas; me abrió a un mundo que siempre estuvo ahí, pero que hasta ese momento no había sabido ver”, confesó el joven, a quien la oportunidad de investigar lo enamoró desde casi el inicio de la carrera.

“Desde mi segundo año me vinculé a la línea de investigación de Desarrollo Local en el grupo científico estudiantil CE-GESTA, del cual soy presidente, la cual se relaciona con el trabajo y desarrollo en las comunidades.

“Mi trabajo de diploma lo hice en la carpintería El Ébano. Consistió en aplicar un Sistema MRP, (Planeación de Requerimientos de Materiales, por sus siglas en inglés) que tiene como finalidad, mediante cálculos matemáticos, saber qué cantidad de materiales se necesita para la fabricación de un producto, según su demanda, favoreciendo así el sistema de logística de aprovisionamiento”.

José Ricardo participó de forma constante en proyectos y actividades extracurriculares de todo tipo como la Tarea Vida, las guerrillas 13 de Marzo, además de ser miembro del grupo de teatro con categoría provincial Catarsis Teatro y ser donante de sangre.

Asistía siempre a actividades de saneamiento, productivas, culturales y deportivas. Todos los años participa en monitoreo de tortugas marinas en la Península de Guanahacabibes, entre muchas otras iniciativas.

Ahora, una vez graduado, se quedará como profesor en la Universidad, específicamente, en el departamento de Economía Global y Sectorial.

“Creo que va a ser la mejor forma de transmitir lo que he aprendido a nuevas generaciones, y también de seguir ampliando mis conocimientos, porque el saber no ocupa espacio. Aún es mucho lo que me falta por saber y, de ser posible, seguir vinculándome a proyectos que me permitan aportar mi granito de arena a las Ciencias Económicas y, sobre todo, a la sociedad”.

Una forma de ser sencilla, de hablar rápido y muy atento con los demás son características que apreciamos en este joven, quien entre los principales retos de su generación nos mencionó:

“Mantenerme en la Universidad. Mi grupo empezó con 52 estudiantes en el curso diurno y se graduaron 21. Es que muchos tuvieron que dejar la carrera o cambiarse de modalidad para ponerse a trabajar, porque es una realidad que la situación está muy difícil. Yo mismo estuve trabajando dos años en el IPE Rigoberto Fuentes, dando clases de Matemática, como parte de la Tarea Educando por Amor, pero aun así, es muy difícil mantener el equilibrio”.

Es de los que piensa que en cualquier lugar de Cuba y del mundo, la comunidad universitaria es única y protagonista de todo cambio en la sociedad. De ahí la importancia que le da a la vida estudiantil y a cada momento en su formación como profesional.

Nos confesó que es hiperactivo, que trata siempre de mantenerse activo, por eso tiene poco tiempo libre; no obstante…

“Cuando lo tengo, me gusta escuchar música, leer y ver televisión, aunque prefiero salir de fiesta con mis amistades o a algún lugar tranquilo, de acampada o excursiones; me gusta vivir aventuras”.

Para la familia, sus palabras finales: “Sin ellos nada. Me han apoyado siempre, principalmente mis abuelos y tíos paternos, mis hermanas mayores y mis padres. En especial, mi mamá, a la cual le debo todo. Le agradezco por la confianza, por permitirme crecer lejos de casa, por la ayuda económica, porque de ella nunca escuché un ‘no’.