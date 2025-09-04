Tan pronto como una jornada después, los Vegueros de Pinar del Río tomaron desquite ante los Leñadores de Las Tunas, al llevarse el segundo encuentro con marcador de siete carreras por cuatro e igualar las acciones en el cotejo inaugural de la 64 Serie Nacional de Béisbol (SNB), a falta aún de tres duelos en el estadio Julio Antonio Mella.

Otra vez los occidentales se adelantaron en la pizarra durante los primeros compases del encuentro, pero en esta ocasión sí supieron conservar la ventaja, en gran medida por la excelsa faena del abridor Jenier Álvarez, quien embrujó a la artillería local, luego de una presentación anterior con una docena de imparables.

La parsimonia en el box, además de la efectiva combinación de la bola rápida con los rompientes fuera del alcance de los oponentes, convirtieron a los envíos de Jenier en unos jeroglíficos para los bates tuneros que hasta el ecuador del desafío apenas se apuntaron un único hit.

Basé mi labor en mis mejores lanzamientos, ubicándolos en las zonas que hicieran más daño y también tuve un buen trabajo en conjunto con el sicólogo antes del juego, admitió el lanzador de 34 años y cuatro campañas en los clásicos domésticos.

Al primer éxito de Álvarez en la presente contienda le sustentan dos aspectos de suma importancia, dígase el acondicionamiento físico y el estudio de los rivales que denotan el empeño por superarse con cada salida.

Con el teléfono me siento a repasar las características bateador por bateador, siempre cuidándome de hombres como Yosvani Alarcón y Roberto Baldoquín, quienes se me hacen muy difíciles, pero un equipo así exige que mantengas la concentración en todo momento, indicó el natural de Minas de Matahambre.

En cuanto a la temporada baja, el pinareño evaluó de muy buena dicha etapa, en cual gestó su cambio de relevista a abridor que le supuso una carga mayor en los entrenamientos desde el primer día en la convocatoria para hacer el grado a la SNB.

Ayudar al equipo, ese es mi principal objetivo, y lo haré si aporto de ocho a diez victorias, dijo el diestro, tras dominar a la selección verdirroja en 6,2 innings, de seis incogibles, cuatro anotaciones, cinco ponches y un boleto.

Si bien la primera apertura reclama de cierta cautela, el alto mando de los Vegueros exprimió hasta el límite al “tirador”, tras extender su estadía en el montículo a un séptimo capítulo en el que recibió el asedio de los anfitriones; sin embargo, en esta oportunidad la ofensiva le tendió una mano al bullpen en aras de conservar los hilos del enfrentamiento.

La pausa por la tormenta eléctrica, aunque fue breve, también me jugó en contra y acentuó el cansancio, por eso no salí igual, señaló Álvarez sobre esa fatídica entrada que los Leñadores acercaron posturas en cuanto a las anotaciones (5×4).

En el calendario anterior el serpentinero se presentó en el “Mella” como el líder en promedio de carreras limpias; pero los dirigidos por Abeysi Pantoja, en menos de nada, lo despojaron de la exquisitez de sus estadísticas, de ahí que Jenier disfrutara de una manera especial la victoria, pues “debía sacarme esa espinita, así me lo propuse para obtener un buen resultado”.

Asimismo, Jenier Álvarez le ganó el pulso individual a Alejandro Meneses, pitcher derrotado; mientras aceptó la ayuda de Yancarlos García para consumar el triunfo 86 de los suyos ante los contrarios de turno en el registro histórico de la pelota cubana.