En el polo productivo Hermanos Barcón del municipio de Pinar del Río tendrá lugar, este domingo, la actividad central de inicio de la campaña de frío, en la que prevén plantarse más de 43 000 hectáreas de cultivos varios.

Boniato, calabaza y plátano serán las primeras plantaciones de la temporada en el Polo, a la vez que todos los territorios de la provincia marcarán el comienzo de la contienda, también con la siembra de viandas, hortalizas y, además, la riega de semilleros de tabaco.

De acuerdo con Noel Padrón Rodríguez, especialista del programa de viandas en la Delegación Provincial de la Agricultura, en la presente campaña esperan superar la cifra de la anterior (41 000 hectáreas) y alcanzar un crecimiento del tres por ciento.

Dijo que, hasta el momento, está previsto plantar unas 14 000 hectáreas de viandas y cerca de 10 000 de hortalizas, y que cuentan con la semilla necesaria para iniciar y poder avanzar.

Añadió que la provincia cumple con la existencia de hectáreas de boniato, yuca y malanga con destino a la población, no así en el caso del plátano, cultivo que se mantiene con déficit de caballerías por cada mil habitantes, pues faltan más de 2 000 hectáreas que deben quedar sembradas al cierre del mes de diciembre.

Ante las dificultades con el paquete tecnológico, el combustible y otros insumos, esperan contar con el apoyo del Grupo Empresarial Tabacuba.

En relación con la recién concluida campaña de primavera, que tenía un plan de 35 567.3 hectáreas, explicó el especialista Benigno Morejón Gigato, que el real fue de más de 36 000, con un 102 por ciento de cumplimiento.