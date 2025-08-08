De acuerdo con lo que establece la Resolución 14 del 2025, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), más de 80 000 pinareños se beneficiarán con el incremento de pensiones y pago de jubilación, están incluidas las altas dadas en el presente mes, precisó Alina Hernández Martín, directora provincial del MTSS.

Aseguró que están creadas las condiciones en el territorio para comenzar a partir del venidero día 20. Según la norma se aumenta en 1 528 pesos todas las pensiones por edad o invalidez total, y a los jubilados que hasta la fecha percibían 2 472. Incluye, en ambos casos, a los de los ministerios del Interior (Minint) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Están exceptuados del incremento en el actual proceso los beneficiarios del régimen de la Asistencia Social.

Los jubilados que actualmente reciben entre 2 473 y 3 999 pesos, suben hasta 4 000 pesos, en cuanto a las pensiones por muerte que reciben, hijos menores de 17 años, viudas, viudos u otro beneficiario de acuerdo con la Ley 105/2008, se le aplica el aumento en consonancia con la pensión que se originó por el trabajador.

También llegarán hasta 4 000 pesos las pensiones unificadas que hoy tengan un valor inferior.

Acotó Hernández Martín que las instituciones pagadoras -correos, bancos y Cadeca- tienen garantizado el efectivo y el monto necesario para llevarlo a vías de hecho en la última decena de agosto.