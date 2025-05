Concluida la fase clasificatoria los cuatro equipos escogerán dos refuerzos de los dos conjuntos eliminados. Uno de los desafortunados es la nave de los Vegueros y la otra a definir un fatal destino entre Avispas y Alazanes.

Lanzadores

Por el estado que se observa en los staffs de serpentineros, todos requieren en cualquiera de sus subcategorías.

De acuerdo con su rendimiento, de los abridores uno que debe ser llamado es el zurdo Geonel Gutiérrez con balance 2-2, SO 34, BB 22, PCL 4.19, WHIP 1.70.

Probablemente Mario Alejandro Valle sea llamado, JG 3, JP 4, SO 17, BB 16, PCL 6.75, WHIP 1.65.

De los relevistas, es segura la solicitud del cerrador José Ángel García con 3-0, JS 7, AVE bateo contrario 154, WHIP 1.30, PCL 0.59.

Otro con posibilidades de relevo es Jenier Álvarez con JG 1, JP 2, JS 1, AVE bateo contrario 292, PCL4.13, WHIP 1.48.

Jugadores de posición

El director de Ciego de Ávila ha declarado que necesita un jugador versátil para ocupar el cuadro. En el campo corto ha ensayado con cuatro hombres y aún está insatisfecho. Su ofensiva es la más pobre de los cinco conjuntos que aún compiten. Tailon Sánchez, de excelentes manos, es candidato fuerte para cubrir ese hueco y su AVE 282, no es despreciable con 33 hits (7 dobles y 4 jonrones). Se ha desempeñado en el campo corto y segunda base.

Por sus características, Juan Carlos Arencibia puede estar entre los planes de alguno de los directores.

A no dudarlo, Pinar tiene excelentes peloteros, pero al cierre del campeonato no estaban en su mejor versión.

Aún cuando no se ha decidido el cuarto lugar estos son, a juicio personal, los que pudieran continuar en competencia defendiendo otros colores entre los cuatro semifinalistas.

Lectura: WHIP en inglés, «WHIP» stands for walks plus hits per inning pitched (bases por bolas más hits por entradas lanzadas)