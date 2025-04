Con la derrota de los Vegueros ante Las Tunas 8X3 en esta jornada de domingo, Pinar llega a 14-22 y queda fuera de posibilidades prácticas de aspirar a estar entre los cuatro primeros clasificados para la ronda semifinal de la Liga.

Granma venció a Ciego de Ávila y acumula 14-18 cuando aún le faltan 8 partidos contra Las Tunas, está igual en victorias que Pinar (14-18) pero a los vueltabajeros solo le faltan cuatro partidos por desarrollar para definir resultados de juego, precisamente contra el fuerte aspirante al cuarto cupo Santiago de Cuba (14-18), que también, como Los Alazanes, tiene 8 posibilidades para sumar victorias.

En esencia, no se trata de posibilidades matemáticas para la tropa de Alexander Urquiola, es ver las cosas con objetividad. El estado en que desarrollan los partidos y el resultado de los scores no ayuda. Nadie duda que dirección y atletas de los más occidentales quieren ganar, pero cuando no es el pitcheo, es el bateo o los errores lo que determina que no logren imponerse ante sus adversarios.

Fórmulas de posibles resultados prácticos que dejan fuera a Pinar

1- Santiago divide con Pinar (2-2) en su propio terreno y solo gana uno de cuatro a Las Tunas. Vegueros con 16 triunfos y Avispas con 17, clasifica la tropa de Eddy Cajigal.

2- Si esto ocurriera, Pinar divide con los orientales, y Alazanes solo le arañan tres de 8 a las Tunas, clasifica Granma que le ganó la serie a Santiago 5-3. Cualquiera de estas dos novenas tiene 99 papeletas para clasificar por delante de los Medias Verdes, si falla un conjunto, entra el otro.

Seguiremos apoyando a nuestros Vegueros hasta el final y ponemos la vista en la 64 SNB.