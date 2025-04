¿Por qué de León a mono? La tropa de Dany Miranda ha batallado contra los pronósticos y cierra la primera mitad del campeonato con 13-7 y subseries ganadas 3-1 ante Industriales, Las Tunas, Granma y Pinar (12- 4) y solo cayó 1-3 ante Santiago de Cuba. Mientras Pinar solo tiene un 3-1 ante Granma y 2-2 Las Tunas y Santiago, 1-3 con Ciego y 2-6 con Industriales.

Sin embargo, en la tabla de posiciones está a un juego del cuarto (Santiago) y a dos del tercero (Industriales).

¿Qué situaciones adversas ha tenido en los últimos días la tropa Verde?

En primer lugar no hay que mencionar las ausencias de Alexei y Saavedra, el equipo demostró en una racha que pueden ganar ellos solos si el picheo ayuda. Saavedra no se incorporará por ahora, aunque en las redes se comenta que sí. Anda por el estadio, pero no está apto, ojalá sea para los últimos dos compromisos en el oriente del país.

De último momento se conoce que Yasser Julio pudiera incorporarse en la subserie con Granma, si su recuperación se lo permite.

Hombres como Jorge Yoan, Frank Raúl, Lázaro Emilio, Agete y Galvez están llamados a mostrar estabilidad y no momentos.

El picheo

El área de los serpentineros abridores no se ha mostrado confiable y solo han logrado 5 victorias y han sufrido 13 derrotas, mientras los relevistas presentan 5-1 y 7 salvados.

Decididamente ante esta situación está visto y comprobado repetidamente que aquí se impone usar el estilo de dirección “Victor Mesa”, el juego hay que hacerlo a retazos de pitchers. Primero está el equipo y después las individualidades. No se puede dar largo a ver si un lanzador logra cerrar quinto inning para ganar.

Si un serpentinero abridor ha tirado bien seis o siete entradas, pero en la última dio síntomas de aflojar su dominio, ¿Por qué abrir con él la próxima entrada y extraerlo cuando deja dos hombres en bases? Los relevistas apenas han perdido uno, quizás se ha estado más a tiempo en la extracción del montículo.

Todo no está perdido, ante los Tigres debe lucharse un 2-2 para no alejarse en la tabla de posiciones porque Granma reaccionó ante Santiago y le sacó 3-1 para situarse a dos detrás de los vegueros. Industriales tendrá ahora su compromiso en el oriente con quien perdió 1-3, descansan las Avispas.