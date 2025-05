Guerrillero conversó con el destacado intelectual cubano Fernando Rodríguez Sosa sobre promoción y crítica literarias

Fernando Rodríguez Sosa habla de sí como un hombre que ama los libros y que trata de que otros los amen como mismo él. Su intenso quehacer como promotor cultural y crítico, durante más de 40 años, constituye una prueba cabal de ese propósito que pudiéramos llamar filosofía de vida.

Tan solo en la actualidad colabora con unos 14 programas radiales a la semana, además de su insigne comentario en el espacio televisivo Escriba y Lea y otras tantas publicaciones en revistas. A ello se suman sus conocidas tertulias en la librería Fayad Jamís y otras instituciones culturales.

Durante su última visita a Pinar del Río, como invitado de la Jornada Literaria “Letra de molde”, compartió algunos momentos de su larga trayectoria intelectual, así como valoraciones en torno a la crítica y la promoción literaria en la Cuba de hoy, un área en la que constituye una voz de renombre.

“Yo estudié periodismo en la Universidad de La Habana y siempre supe que el periodismo que quería ejercer era el cultural. Eso estaba definido. Mi formación había sido una formación muy literaria. Recuerdo que desde edades muy tempranas leía muchos libros, todavía conservo algunos de mi niñez, llenos de ilustraciones a color, contando historias. Y el libro siempre me interesó. Así que mi vida periodística ha sido siempre colaborar con órganos de prensa y, por lo general, hablando de libros”.

Con un ejercicio tan sistemático de la crítica literaria, ¿se puede decir que Fernando elige los textos que quiere analizar o trata de valorar todo lo que llega a sus manos?

“Trato de valorarlo todo, porque siempre he pensado que la cultura cubana no es la cultura de la capital. Creo que en todo el país se hace cultura y que a veces la cultura que se hace en provincia es mucho mejor que la que se promueve en La Habana.

“Claro, hay miles de escollos que impiden que yo pueda tener un conocimiento absoluto de lo que se publica en Cuba. Por lo general, tengo que estar a la caza de las nuevas publicaciones. Muchas veces, esos libros, sobre todo los de sellos territoriales, me llegan a través de los propios autores y no por una vía institucional. Pero yo, en la medida de lo posible, siempre trato de estar al tanto de todo lo que se publica”.

Como lector, ¿qué literatura prefiere?

“En un momento dado era la narrativa. Pero ya en este momento, tanto la poesía como la narrativa y la prosa reflexiva. Yo trato de que sea el diapasón mayor. Se ha dicho, con mucha razón, que Cuba es un país de poetas. Pero, últimamente ha desarrollado mucho la narrativa y la prosa reflexiva. Y yo, aunque tengo preferencias, trato de cubrir todos estos géneros literarios. Lo que menos trabajo es el teatro, y también he incursionado en ello, porque pienso que el teatro hay que incentivarlo para que pueda el público acceder a él”.

¿Cómo describiría el estado actual de la crítica literaria en Cuba?

“Es algo que se ha discutido mucho. Recuerdo una opinión de Juan Marinello en los primeros años del triunfo revolucionario, que habló de la indigencia crítica. No creo que hoy llegue al punto de la indigencia crítica, pero realmente hay un desbalance en lo que se hace.

“En primer lugar, hubo una queja en un momento dado de que no había suficiente espacio en los medios para hacer la crítica literaria. Hoy hay espacio; porque, aunque las tiradas de los periódicos son muy limitadas, ahí están los medios digitales, los sitios web de todos los medios de comunicación. Están las redes sociales que, aunque se utilizan para criticar lo elemental pedestre y no para hacer una crítica seria, también pueden ser un buen vehículo.

“Pero, la crítica no es la crítica que debe hacerse; incluso no es la promoción que debe hacerse en muchos casos de la literatura. Creo que hay déficit en cuanto a la promoción de la literatura. Muchas veces se anuncia una presentación de un libro, se anuncia un autor y su obra, se anuncia un programa cultural, pero tú no sabes qué pasó allí después, porque no hay una retroalimentación, no hay una valoración de lo que se hace. Y creo que eso también sucede en cuanto a los libros como tal. Hay muy poca orientación en cuanto a los libros que se publican”.

Entonces, con las nuevas tecnologías y por tanto, esas nuevas maneras de promover el libro, ¿considera que la crítica literaria está siendo más o menos necesaria?

“Yo creo que está siendo muy necesaria, ni más ni menos, muy necesaria. Y hay ejemplos muy concretos. Conozco que en Radio Guamá, la emisora de aquí, se está elaborando un podcast para promover el libro y realmente es muy interesante; pienso que esa es una manera de que el público acceda al conocimiento de un autor; otra forma de poder hacer crítica, de poder hacer promoción, porque no solo lo importante es la crítica, también lo es la promoción. Es importante saber no solo criticar el libro, los elementos negativos y positivos que pueda tener, sino promoverlo, que es lo que creo que falta. No hay promoción del libro”.

¿Y qué valoración tiene del público lector? ¿Cree que el lector cubano sigue buscando la crítica como guía para decidir si comprar un texto o no?

“No me parece que busque la crítica, porque realmente la crítica y la promoción literaria son algo limitadas. Entonces pienso que no existe ese elemento como una guía para el lector. Tengo anécdotas personales que me han llegado indirectamente, por ejemplo, los comentarios de Escriba y Lea, después que salen al aire algunas personas se acercan a la librería Fayad Jamís a buscar el libro que yo comenté. Eso me ha llegado de manera indirecta por los trabajadores de esta institución cultural. Pero, no creo que eso exista de manera asidua”.

Un debate que ahora mismo afronta el sistema editorial en el país tiene que ver con el libro digital. ¿Cuál es su opinión al respecto?

“En un programa que hago para Habana Radio, la última pregunta a los invitados es precisamente si creen que el libro en papel puede morir y convertirse solo en libro digital. Hay un gran porcentaje de los invitados, yo diría que casi un 95% que me han afirmado que el libro en papel no va a morir. Que van a coexistir el libro en papel y el libro digital.

“Yo era muy reacio al libro digital y, sin embargo, la pandemia me unió a él. Como no había un acceso directo a muchas acciones culturales y menos al libro, accedí a los libros digitales y me he convertido también en un lector de ellos. Por supuesto, yo amo el libro en papel por todo lo que mis invitados me han dicho a lo largo del tiempo: por el olor, por el papel, por todos esos factores físicos que inciden en que uno ame lo ame. Pero creo que el libro en soporte digital también es un acceso válido.

“Y el libro digital ya no solo es de interés para los jóvenes, los niños y adolescentes; las personas de la tercera edad, como yo, también se interesan en el libro digital”.

Lo hemos visto muy cercano a los jóvenes ¿qué percepción tiene de esa nueva hornada de críticos literarios que puede haber en estos momentos en Cuba?

“Son valiosos, no solo los críticos literarios, sino los creadores en sentido general. Siempre pienso que estos jóvenes de hoy que están haciendo críticas literarias, que están publicando sus libros de poemas, que están pintando, que están bailando… son los que dentro de 30 años serán el valor fundamental de la cultura cubana. Hay que verlos con ese sentido, ayudarlos en la medida de lo posible. Hay creadores jóvenes muy valiosos que dentro de algunos años serán el acervo fundamental de los escritores y artistas cubanos de ese momento”.

Fernando Rodríguez Sosa ostenta el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, el Premio Nacional de Promotores de la Lectura Raúl Ferrer, la Distinción por la Cultura Nacional y otros altos reconocimientos.

Durante los últimos meses, su presencia se ha vuelto frecuente en Pinar del Río, donde hay un público lector y un gremio de profesionales del libro que le admiran y respetan.