Leyanis Pérez voló hasta los 14 metros y 94 centímetros, para coronarse campeona mundial de triple salto, en la lid del orbe que se celebra en Tokio.

La cubana dejó en medalla de plata a la dominica Thea LeFond, titular olímpica de Paris-2024, quien esta vez quedó en 14,89, por delante de la siempre grande Yulimar Rojas, ahora con presea de bronce, por sus 14,76.

El registro de Pérez significó la mejor marca de la temporada, luego de hacer una gran competencia en la que abrió con 14,90, llegó después a 14,85, y en su cuarto intento sentenció su triunfo.

Cuba tiene ahora en el Mundual ese lauro dorado, que se suma al bronce de Silinda Morales, en el lanzamiento del disco.