Con la modernización, simplificación y agilidad de trámites en los registros civiles de Pinar del Río concluye el proceso de digitalización de los servicios del sistema de Justicia en la provincia, lo cual significa un avance indiscutible en la calidad de los servicios jurídicos.

En el acto, celebrado, asistió el ministro del sector, Oscar Silvera Martínez, quien puntualizó sobre la importancia de este proceso al mejorar la eficiencia, accesibilidad y seguridad de los trámites relacionados con la población.

“Esta transformación, dijo, optimizará la accesibilidad y seguridad de los trámites relacionados con la identidad legal de las personas, permitirá solicitudes en línea de inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción, sin necesidad de acudir a las oficinas de forma presencial”.

El titular expuso que en estos momentos este proceso de digitalización que se lleva a cabo en todas las provincias del país, algunas de las cuales ya han concluido también, se perfeccionará con el empleo de la inteligencia artificial, lo que sin dudas será una herramienta que ayudará a procesar y gestionar con mayor rapidez cualquier documentación.

“Todo este esfuerzo sería insuficiente si nuestros trabajadores no brindaran un servicio con profesionalidad y humanismo, despojados de conductas lesivas, sin violar el protocolo ético”, resaltó Silvera Martínez.

Por lo que la ocasión sirvió también para reconocer durante el acto el compromiso y entrega de la mayoría de los trabajadores del sector, e igualmente, se agasajó a algunos de los más destacados.

Katiuska Gandul Jaime, directora provincial de Justicia, comentó sobre las estrategias trazadas durante este periodo para desarrollar y culminar con éxito esta tarea, las cuales, “por supuesto, nos dieron resultado, aunque aún tenemos desafíos por superar y en los que trabajamos”, añadió.

En el acto estuvieron presentes, además del Ministro de Justicia, Yasua Díaz, viceministra del sector; Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia; Eumelín González Sánchez, gobernador; directores municipales, funcionarios y trabajadores de Justicia.

A partir de la digitalización, la provincia mejora en cuanto a organización, rapidez, transparencia y eficiencia en los servicios que brinda a la población; permite la preservación documental de una valiosa información histórica, gran parte deteriorada, así como contribuye a ahorrar tiempo y recursos.