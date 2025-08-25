La Habana, 25 ago (ACN) El destacado actor de teatro, el cine, la radio y la televisión Carlos Quintas falleció en horas de la noche del domingo a la edad de 83 años, dieron a conocer varios medios, entre ellos, la dirección de Comunicación de la Televisión Cubana y la Agencia Caricatos.

Nacido el 4 de noviembre de 1941 en Santiago de Cuba, desarrolló una extensa trayectoria iniciada en 1959 en la antigua emisora Radio Hernández de su provincia natal, donde de desempeñó como conductor, declamador y en roles protagónicos de populares radionovelas.

En 1961, estudió en la Academia de Arte Dramático de Oriente y fue fundador del Conjunto Dramático de Oriente; y entre las obras de teatro donde participó se encuentran «Contigo pan y cebolla», «Los invasores», «Santiago 57» —presentada en el primer Festival de Teatro Latinoamericano de La Habana— y «La invasión», en la segunda edición.

En 1967, se trasladó a La Habana y trabajó en las emisoras Radio Progreso, CMQ y Radio Rebelde, para luego figurar en la televisión con una activa presencia en recordadas series de aventuras como «Los mambises», «Juan Quinquín en Pueblo Mocho», «El Halcón» y «Los comandos del silencio».

También se destacó en telenovelas como «El pagador de promesas», «Café Habana», y «La última mujer y el próximo combate», así como en series policiales como «Día y noche» y «Tras la huella»; entre muchos otros dramatizados.

Carlos Quintas explotó igualmente sus dotes humorísticas en los espacios de gran aceptación popular, «Vivir del cuento», «A otro con ese cuento» y las situaciones de comedia del musical «La descarga».

Diversos filmes y cortometrajes de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños tuvieron en él a un fiel colaborador, agrega la nota.

Además,fue director artístico de espectáculos durante más de 40 años, en los que realizó diversas giras nacionales con diversas instituciones culturales.

Recibió reconocimientos como el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida 2019, Artista de Mérito de la Radio y la Televisión, el Premio Pequeña Pantalla de la Televisión, la Medalla Raúl Gómez García, el Diploma Fundador del Instituto Cubano de Radio y la Televisión, y el Sello del Laureado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

Carlos Quintas será recordado por su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes en diversos géneros.

Por su parte, la Agencia Caricatos se sumó al pesar y envió igualmente condolencias a familiares y amigos, encomiando que el actor fue mucho más que un talentoso artista: fue un ser humano excepcional, un compañero entrañable y un ejemplo de dedicación y pasión por las artes escénicas.

Su carisma, su sonrisa y su profesionalismo iluminaron cada proyecto en el que participó, dejando una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él, agrega el mensaje difundido en redes sociales.