En esta ocasión trabajarán sobre otro grupo de servicios móviles cuyas numeraciones inician por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informa que este martes, 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos.

Tales labores dan continuidad a las acciones técnicas realizadas el pasado 29 de agosto, como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura, puntualiza la nota.

En esta ocasión trabajarán sobre otro grupo de servicios móviles cuyas numeraciones inician por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63, los cuales podrán tener afectaciones mientras se desarrollen las acciones técnicas.

Al ser también objeto de estas acciones algunos servicios de la telefonía fija, podrán percibir afectaciones los clientes cuyos teléfonos comienzan con las siguientes numeraciones:

Pinar del Río (4821XXXX, 4847XXXX, 4860XXXX, 4861XXXX, 4881XXXX, 4888XXXX, 4899XXXX)

La Habana (7224XXXX, 7226XXXX, 7229XXXX, 7624XXXX, 7724XXXX, 7725XXXX, 7826XXXX)

Ciego de Ávila (3337XXXX, 3338XXXX, 3340XXXX, 3341XXXX, 3398XXXX)

Granma (2321XXXX)

Santiago de Cuba (2279XXXX)

Etecsa agradece la comprensión y solicita a los usuarios mantenerse informados a través de sus perfiles institucionales, mediante el sitio web www.etecsa.cu, y los medios de comunicación social.