Este sábado, en el estadio Capitán San Luis, volverá la pasión a la grama con la discusión de una nueva final de la pelota cubana. Los Lobos de Vueltabajo se miden a un aguerrido elenco de Sultanes de Holguín, quienes llegan motivados por la posibilidad de alzar, por primera vez, un trofeo en el Torneo Clubes de Campeones.

Con sus respectivos dobles triunfos ante Matanzas, los Lobos de Pinar del Río avanzaron a la final del Torneo Nacional de Clubes Campeones de Béisbol 2025.

De visita en el estadio Victoria de Girón, vencieron a Cocodrilos de Matanzas, con pizarras de 10×3 y 3×2. Esta selección, que se caracteriza por un juego animado y de la mano de un profundo pitcheo, que tiene como principal carta al derecho Frank Luis Medina, es un argumento sólido para ubicarlo como favorito a la corona, que no alcanzan hace 20 años de la mano del mentor Primitivo Díaz.

Según su actual mánager, Donal Duarte, la idea es acabar esto en dos juegos como lo hicieran ante Artemisa, La Habana y Matanzas, respectivamente.

“Pretendemos ganar en dos juegos, como ha sido la tónica en las fases anteriores. Sabemos que el rival viene inspirado, pero nosotros también lo estamos. No es exceso de confianza o poca modestia, es, simplemente, inculcarle ese afán ganador a los muchachos, porque de lo contrario, no se lo creen”, dijo el debutante director en estas lides.

Otro elemento que hace de la selección ligeramente favorita es la ofensiva que han desplegado durante la fecha, con varios fueras de combate a sus rivales y la voz cantante del cuarto bate Frank Raúl González, quien asumió un liderazgo avalado en su participación con el Pinar del Río, ganador del segundo lugar en la edición 63 de la Serie Nacional.

“El director me dijo que esa responsabilidad era mía, y como tal la he asumido sin miramientos. Las cosas nos han salido bien porque somos una familia. Gracias a Donal que motiva y se convierte en otro atleta más desde el banco. Cuando tú tienes un míster así, es imposible que no lleguen las victorias. Por mi parte, siempre salgo a pegarle a la bola, y eso es una garantía. Mucho me aporta estar en la preparación para la Liga Elite, que la he aprovechado al máximo, todo ello hace que la forma física sea buena”, concluyó el cuarto madero de los locales.

En tanto los Sultanes nororientales, salieron airosos ante el aún monarca exponente Tiburones del Sur, de Trinidad, con marcadores de 8×5 y 2×1.

Su director, Jorge Enrique Ramírez, comentó a Guerrillero vía internet, que es una novena con poca experiencia, a excepción de su capitán Edilse Silva, quien acumula ya varias temporadas con diferentes equipos en series nacionales.

“Esta selección es muy joven, pero tiene hambre de victoria, lo hemos demostrado durante toda la campaña. La defensa es algo que nos ha tocado en varios juegos, pero en estos días previos hemos realizado buenas prácticas, para tratar de eliminar esos males y que la mecánica de juego sea favorable, porque el bateo del conjunto es bastante aceptable”, refirió.

Sobre la calidad de esta final, el mentor holguinero se mentalizó en enfrentar a un pitcheo de muchísima profundidad, y a bateadores de la talla de William Saavedra, que aunque no ha jugado aún con los nuestros, pudiera ser el arma secreta para la final.

“Es un equipo que tiene buenos lanzadores, ahí está Frank Luis, que todos saben de su talento, pero no podemos dejar de ver a otros como los zurdos Cantero y Frank Denis, que no son súper rápidos, pero colocan la pelota y saben lanzar, por su experiencia en series nacionales. Claro, eso no es que nos perturbe, le transmitimos optimismo a los chicos, y lo que le puedo asegurar a la afición pinareña y holguinera, es que serán unos buenos duelos. No creo que se vaya a definir en dos partidos, por lo que considero que habrá que jugar también el domingo”, finalizó

Esta gran final entre lobos pinareños y sultanes holguineros se disputará al mejor de tres partidos. Este sábado habrá una doble programación a siete entradas, y de ser necesario, el domingo se jugaría a nueve capítulos.