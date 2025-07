Nunca me he creído ser profeta en ningún ámbito de la vida. Y si se trata del mundo del arte perdería rotundamente el tiempo, porque cada creación aparece como un complejo y singular tejido de interacciones y componentes. El hecho teatral no escapa de la consideración anterior; sin embargo, quizás recuerden mis lectores, que en este mismo semanario, hace ya tres años, auguraba un camino exitoso para Este Tren se llama Deseo, resultado del teatro Rumbo y criatura inconfundible del maestro Iran Capote.

De la agrupación y el dramaturgo nos sentimos orgullosos los pinareños, ya que nos tienen acostumbrados ambos a sostener bien izada la bandera de las artes escénicas en Vueltabajo. Desde el 2022, que se estrenó, ese tren no ha dejado de viajar siempre repleto de pasajeros que buscan pensar, sentir e imaginar.

Sin abundar mucho en datos, me parece suficiente decir que en las 26 funciones, o mejor, presentaciones “el lleno” de las salas ha sido una constante. Escenarios de Pinar del Río, Matanzas, Holguín, Santiago, Camagüey y La Habana han sido testigos de un irrebatible éxito. Eventos como el Festival Nacional de Teatro Joven, el Máscara de Caoba, el Nacional Camagüeyano validan lo afirmado, así como la obtención del Premio Villanueva de la Crítica del año pasado.

Impresiona, sin dudas, este aval que sin matices apologéticos nos lleva a aseverar que en cada estación visitada, este tren sacia el apetito de un público necesitado de soñar. La puesta en escena del fin de semana último constituye un bálsamo salvador ante tantas penurias de la vida cotidiana. El espíritu queda fortalecido ante un texto tan inteligente como optimista, y tan bien defendido por un elenco actoral negado a repetirse, el cual busca, con sobrada entrega, originalidad y crecimiento en cada aparición.

Cualquier especialista pudiera trazar la curva ascendente que se diseña en el desempeño de los personajes, con transiciones más convincentes y sutiles. Los desplazamientos injustificados y las distorsiones en la dicción que este comentarista, como público, pudo apreciar en aquel estreno, ya han desaparecido.

No quiero pecar de intrusismo profesional: solo dejo el camino esbozado para que críticos y expertos ejerzan su rol. Pero les aseguro que la confianza y el rigor se han logrado con mucha voluntad y burlando todas las adversidades que se unen y apabullan a los que se empeñan en contextos difíciles, para suerte nuestra, en revelarse como incurables testarudos, a la hora de hacer BUEN teatro.

Las capacidades siempre se cubren, y no produce extrañeza que se asista dos y tres veces. Huyo de un enfoque populista, pero tengo la certeza de que “quien busca encuentra”, de manera renovada, un mensaje que imprime aliento y ganas de vivir, con todos sus altibajos. Si quedara algún escéptico le bastaría con enterarse de lo sucedido el sábado: con una torrencial lluvia y una inesperada avería eléctrica en la zona, el portal del “Milanés” permaneció colmado de personas hasta que se comunicó la decisión de la suspensión.

Este Tren…, a pesar de partir de un clásico del teatro norteamericano, retrata la Cuba del presente con sus circunstancias y los más diversos avatares. En la puesta del domingo pasado percibí, de manera tremendamente orgánica, lo que denomino una admirable actualización del texto, sin violentar la secuenciación lógica en la narrativa, y hasta lo que para algunos pudiera ser un abuso excesivo de las expresiones marginales, me parece coherente y justificado.

Quiero decir, entonces, que las archiconocidas “morcillas” se explican perfectamente y provocan mayor estado empático. ¡Cuánta viveza se logra, a modo de ejemplo, con la mención ocurrente de la recarga telefónica y los paneles solares!

El formato tan empleado del “teatro arena” refuerza con creces esa atmósfera comunicativa de intimidad y complicidad. Resulta inenarrable lo que sentí cuando ocurrió, por un instante, la interrupción eléctrica y todo el público encendió los celulares. Eso solo tiene un nombre: participación consciente y emotiva. No sería exagerado catalogarlo como catarsis espontánea.

Y que conste: la gran mayoría de los presentes la conformaban jóvenes de ambos sexos, los cuales en los rostros reflejaban la satisfacción por la experiencia tan peculiar que vivían in situ. Hace rato que Rumbo nos está demostrando que sí se puede educar y halar en cualquier horario a espectadores devotos. Lástima que no tengan un local propio y estén itinerantes.

Casi al término de estas líneas recibo las primicias de una noticia verdaderamente muy halagüeña: el elenco artístico de esta obra acaba de recibir la Primera Categoría en Actuación, por parte de un jurado evaluador del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Es el máximo nivel al que aspira cualquier actor, según nos refiere Aliocha Pérez Vargas, director de la compañía. Asimismo, se conoció la buena nueva de la invitación oficial para participar, en noviembre venidero, en el Festival de Teatro de La Habana.

Estamos ante un proyecto artístico que merece todo el apoyo logístico, para que continúe, con esa pujanza contagiosa, formando en la provincia un público amante del teatro. Por eso… y mucho más, nos montaremos nuevamente en este TREN.

Estén ustedes muy atentos.