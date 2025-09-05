La ejecución de varias acciones constructivas y una alta cobertura docente aseguran la formación de los estudiantes

Más de 300 jóvenes promesas de la cultura artística en Pinar del Río iniciaron un nuevo periodo lectivo en la escuela profesional de arte Pedro Raúl Sánchez.

Guadalupe Borroto Medina, directora de ese centro educacional y jefa del Departamento de Enseñanza Artística en la provincia, confirmó la continuidad de estudios de Ballet, Danza y carreras de ciclo corto en el caso de la Música.

Aseguró que disponen de la base material de estudio y de vida, así como una cobertura docente cubierta al 98 por ciento, en cuyo completamiento trabajan de conjunto con el Comité Provincial de la Uneac.

Borroto Medina destacó que durante el periodo vacacional ejecutaron un grupo de acciones constructivas que hoy proporcionan mayor confort a los educandos, en especial, a quienes permanecen becados.

“Recibió mantenimiento el área de la cocina y los albergues. También se ubicaron cajas de agua fría en distintos puntos de la escuela, y se trabaja para recuperar las líneas telefónicas e instalaciones eléctricas que fueron dañadas años atrás”, puntualizó.

La directiva dijo, además, que están a punto de culminar un nuevo tabloncillo, que resulta determinante en el sostenimiento de la enseñanza del Ballet, especialidad retomada el curso anterior, luego de más de una década de interrupción.

Asimismo, prevén impermeabilizar la cubierta de los albergues, con el financiamiento del Gobierno en Vueltabajo.

Entre las proyecciones del nuevo curso escolar, Borroto Medina mencionó las captaciones en octubre próximo para las carreras de Violín, Violoncelo, Guitarra, Canto Coral y otras que hasta la fecha continúan cerradas por no contar con el claustro de profesores necesario.

Igualmente, aspiran a alcanzar buenos resultados en los exámenes de pase de nivel. “Los estudiantes tendrán una atención diferenciada con maestros de nuestra escuela, y con la supervisión de maestros de la Escuela Nacional de Arte, con el objetivo de que todos puedan ingresar satisfactoriamente al nivel Medio de cada especialidad”, aseveró.