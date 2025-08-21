El tercer contenedor solidario del año con destino a Cuba partirá a finales de agosto desde el puerto de Valencia, España, con materiales valorados en 70 mil euros para el proyecto comunitario Quisicuaba, precisa Prensa Latina.

El envío está dirigido al comedor social y a la atención socio-sanitaria de esa iniciativa, y la donación incluye insumos sanitarios y equipos de trabajo aportados por el ayuntamiento de Guadassuar, el Partit Comunista del País Valencià, la asociación Corazón Exprés y vecinos de municipios como Bétera, L’Alfàs del Pi y Valencia.

También se recaudaron tres mil 500 euros mediante 26 aportaciones económicas de entidades como el Club Rotary, Giving4Giving y el ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, destinados a la compra de alimentos y otros productos.

Euskadi Cuba, la asociación Ernesto Guevara de Torrejón de Ardoz y la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí coordinaron el envío en representación del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba.

El cargamento fue dedicado al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y constituye el quinto gestionado con la colaboración del artista plástico cubano Michel Mirabal, conocido como el pintor de las banderas.

La Asociación Valenciana de Amistad con Cuba denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Isla suma 61 años y ha recibido 31 condenas en la Asamblea General de la ONU.