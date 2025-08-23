Ramón Melendi Espina (21 de enero de 1979, Oviedo) es un cantautor y compositor español de rumba y música pop, conocido en el mundo artístico como Melendi.

Durante sus primeros años sintió una fuerte pasión por el fútbol, viviendo una corta carrera como futbolista profesional, por lo que debutó en varias categorías inferiores con el equipo de su ciudad, el Real Oviedo.

Dejó el fútbol en 2001 y decidió dar sus primeros pasos en el mundo de la música, creando una banda junto a sus amigos llamada El bosque de Sherwood. El disco de Melendi, Likes y Cicatrices (2021), se convirtió en el más vendido de España en menos de una semana de su lanzamiento.

En lo personal tiene cinco hijos de tres mujeres diferentes, y su pareja actual es la actriz y bailarina argentina Julia Nakamatsu, a quien conoció en 2014. Más allá de temas tan especiales como Caminando por la vida o Sin Remitente, en próximas ediciones te comentaré algunas curiosidades de este gustado cantante.

ALGUNAS FOBIAS más frecuentes y sus síntomas. Especialistas en el tema aseguran que provocan síntomas físicos, emocionales y conductuales. Los más comunes incluyen opresión o dolor en el pecho, escalofríos o sofocos, sensaciones de asfixia, confusión, dificultad para respirar, mareo, boca seca, aumento de la presión arterial, náuseas, latidos cardíacos acelerados, temblor, transpiración.

Además de estos síntomas físicos, las personas pueden experimentar pavor, una sensación de fatalidad inminente, miedo a perder el control, e incluso, la sensación de muerte inminente. Para evitar estas sensaciones, los que padecen fobias pueden evitar cualquier situación en la que puedan encontrarse con la fuente de su miedo.

CURIOSIDADES SOBRE EL mundo que parecen falsas pero que son ciertas. El puente Golden Gate de San Francisco «habla». Este es uno de los hechos más novedosos del mundo. En junio de 2020, el puente Golden Gate de San Francisco comenzó a “hablar” sobre algunas modificaciones realizadas en las barandillas del carril bici. Literalmente. Los ciudadanos informaron que escuchaban sonidos espeluznantes a varios kilómetros de distancia. Las autoridades municipales explicaron que se trataba de vientos fuertes que atravesaban las nuevas barandillas. El puente es más seguro para los usuarios cuando se enfrenta a una menor resistencia al viento. Por lo tanto, el sonido es una buena señal de que los fuertes vientos están pasando por el puente sin problemas… Francia es el país más visitado, con 89 millones de turistas anuales. Sorprendentemente, antes de que la Covid-19 hiciera que los viajes pasaran a un segundo plano, Francia era el país más visitado del mundo. Además de conocer la ciudad del amor, muchos viajeros pasan por ella de camino a Italia y a España.

Frase del día

Feliz el que no insiste en tener razón, porque nadie la tiene o todos la tienen

Jorge Luis Borges