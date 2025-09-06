Los arcoíris de fuego se conocen técnicamente como arcos circunhorizontales y son un fenómeno óptico similar en apariencia a un arcoíris, pero se diferencia en que es causado por la refracción de luz a través de cristales de hielo en nubes cirrus. Es tan hermoso como difícil de ver, solo puede observarse en lugares donde la temperatura es muy baja. Conocido como arcoíris de fuego por su parecido con una llama, el arco circunhorizontal se crea por el hielo, no por el fuego. Para que este arco sea visible, el sol debe estar al menos a 58 grados sobre el horizonte, en un cielo donde haya cirros. La frecuencia con la que se observa un arco circunhorizontal depende de la ubicación y la latitud del observador. En Estados Unidos es un halo relativamente común, que se ve varias veces cada verano en cualquier lugar. En cambio, es un fenómeno poco común en el norte de Europa por disímiles razones.

Algunas de las fobias más frecuentes. Fobia a los animales o zoofobia: es el miedo a los animales o zoofobia, que trata de un pánico irracional hacia cualquier tipo de animal. En casos concretos, se habla de algunos más conocidos como el miedo a las arañas (aracnofobia) o el miedo a los perros (cinofobia). La zoofobia se produce cuando la persona visualiza la sensación desagradable que le causa un determinado animal y la necesidad de tener que escapar. Asimismo, esta fobia suele generar sentimientos de repugnancia… Miedo a conducir o amaxofobia: puede manifestarse a raíz de sufrir un accidente de coche o de presenciarlo, pero también puede surgir de forma innata sin haber tenido una mala experiencia relacionada con el vehículo y sin ni siquiera haber intentado nunca conducirlo… Fobia a la sangre, inyecciones y heridas (hematofobia): es el miedo a la sangre, al que se suele sumar la belonefobia (miedo a las agujas), la tripanofobia (miedo a las inyecciones) y la traumatofobia (miedo a las heridas y las lesiones). Se calcula que en torno a un tres por ciento de la población padece este tipo de fobia, lo cual les lleva a evitar las extracciones de sangre y todo lo que tenga que ver con el contexto sanitario.

REFLEXIONES DE ÚLTIMA hora. Ser tú es tu mejor presentación. Si la vida te da palos, que sean de selfies. Lo que no te hace bien, no te hace falta. Tu valor viene de dar, no de tener. Resuélvelo o déjalo, pero no vivas con el problema. Sé tú mismo/a. Ámate primero y todo lo demás se acomodará solo.

PARA REÍR. Pepito y sus cosas. ¿Me podéis decir algo importante que no existiera hace 100 años? Y contesta Pepito: ¡Yo!… ¿Qué has aprendido hoy en clase? Pues no lo suficiente mamá, ya que tengo que volver a ir mañana… Dime cinco animales de origen africano. Cinco elefantes, profesora… ¡Mamá! ¿Qué, Pepito? En el colegio me dicen cabezón y se ponen a correr. ¡Pues persígueles! Es que se meten por calles muy estrechas… ¿Qué fórmula química es H2O+CO+CO? ¡Fácil, profesor! Es agua de coco.

Frase del día

Los años corren, simulan que se detienen y vuelven a correr, pero siempre hay alguien que en medio de la oscura perspectiva alza una antorcha que nos obliga a ver el lado íntimo de las horas

Mario Benedetti