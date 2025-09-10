Se trata de entidades que cerraron 2024 con utilidades y accedieron a destinar una parte de ellas a la recuperación del Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado, principal institución de Salud de Vueltabajo

Más de una veintena de empresas de esta provincia participan desde hace meses en la rehabilitación del Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado, principal institución de Salud de Vueltabajo.

Daniel Santana Hernández, director del centro, en declaraciones a la prensa aseguró que ya se concluyeron los trabajos en seis salas y un departamento, y se prevé la entrega de otras diez para el mes de octubre.

Entre los objetos de obra terminados se incluyen el servicio de nefrología, tres unidades de cuidados intensivos y una de coronaria.

El directivo señala que este es un apoyo extremadamente valioso para una institución inaugurada por Fidel hace 38 años, y con un marcado deterioro en parte de sus instalaciones.

En ese sentido, explica que los trabajos han estado enfocados, sobre todo, en los baños y las redes hidrosanitarias, las luminarias, la carpintería, el mobiliario y la pintura.

«Existe un compromiso, una entrega y una disposición muy grandes por parte de los colectivos de esas 22 empresas con esta ayuda», asegura Santana Hernández, y añade que incluso algunas de ellas han solicitado la posibilidad de continuar apadrinando sus áreas, y hasta lo han incluido en los anteproyectos de presupuesto para 2026.

Tras casi cuatro décadas en explotación, en las que las acciones de mantenimiento han estado limitadas por la situación económica del país, el funcionario comenta que el hospital acumulaba una serie de problemas que, con el apoyo de las empresas pinareñas, se han comenzado a revertir.

«Gracias a esta iniciativa, hemos ido poco a poco reanimando estas salas y haciéndolas funcionales otra vez».