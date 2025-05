Si algo no olvida el profesor palmero Andrés Inocente Delgado Bravo es una enseñanza que le dio su padre. Fue cuando lo hicieron director de una escuela por primera vez, entonces su progenitor le dio muchos consejos, pero más que eso le transmitió la sabiduría que le había dado la vida.

Han pasado muchos años y todavía el Tente, que es como le dicen a nuestro entrevistado, no olvida la imagen de la mano del padre, extendida y semicerrada.

“’Si quieres mantenerte nunca aprietes la mano – me dijo y me mostraba-, llegará el momento en que no la podrás mantener y tendrás que abrirla, trata de mantenerla ni muy abierta ni muy cerrada, para que la puedas sostener y no cansarte’, y entendí qué me quería decir mi papá.

“También me aconsejó: no creas que eres más por un cargo. Lo mucho y lo poco, uno se lo gana con hechos, y en eso creo que no le he fallado a mi padre, así empecé y así soy, trato de que me reconozcan por lo que soy capaz de hacer”.

Este hombre de 59 años es, desde hace 25 años, director, primero del “Flor Crombet” y actualmente del centro mixto Nguyen Van Troi, en San Andrés, La Palma, y es de los que piensa que la dirección ha sido una gran experiencia en su vida profesional, porque le permitió crecer en todos los sentidos.

“Me ha exigido mucha más preparación y la he asumido con valentía, soy de los que no le temo al fracaso, me gusta hacer cosas nuevas, experimentar y aprender de los errores”.

¿ANDRÉS O INOCENTE?

Nos cuenta que pocos en La Palma lo conocen por Andrés, porque siempre se firmó en su terruño como Inocente, no así en los estudios que cursó fuera del municipio que lo hacía con Andrés, pero la realidad es que la mayoría solo le dicen Tente.

Dentro de los principales reconocimientos, Andrés Inocente ha recibido las medallas Rafael María de Mendive, la José Tey y la Distinción por la Educación Cubana / Foto: Tania Pérez Mollinedo

Sus padres, Andrés y Elda, los criaron a todos en una casa en el centro del poblado.

“El parque del pueblo era prácticamente nuestro portal, nuestro patio, éramos, como le dije, nueve hermanos, y cuando el mayor tenía 14 años ya todos estaban nacidos, se podrá imaginar lo difícil que fue para nuestros padres, en especial para nuestra madre.

“Desde muy pequeño sabía que tenía que estudiar y trabajar lo más rápido que pudiera para ayudarlos, en realidad tuvimos una infancia dura, difícil, por la situación económica en que vivimos. Solo trabajaba mi padre, y el dinero no alcanzaba, creo que lo vivido en esta etapa fue una escuela para entender que tenía que ser alguien en la vida”.

Fue un niño demasiado noble, así se describe el Tente, un pequeño que se chupaba el dedo, siempre muy apegado a sus padres.

“No aprendí ni a nadar ni a montar bicicleta, tuve la suerte de que en la escuela fui un niño inteligente. Los maestros me querían mucho, me ponían de ejemplo en las reuniones y hablaban muy bien de mis resultados. En la etapa de primaria fui ganador de concursos en varias asignaturas, sobresalía en Matemática y en el área de ciencias, aunque me gustaba mucho la Historia.

“Paradójicamente, no me gustaba la escuela, salía de la casa y me escondía, no iba, en varias ocasiones, mi padre salía a buscarme y corría, fue complicado para mí, me salvaba que no necesitaba de muchas clases para aprender, a veces los profesores se sorprendían”.

También le gustaban las diferentes manifestaciones artísticas, sobre todo, dibujar, y desde la ventana de su casa veía el pueblo y trataba de reflejarlo en sus pinturas. Aunque comenzó en la Escuela de Artes de la provincia, su apego a los padres lo hicieron regresar a su pueblo.

Fue un alumno de una sola libreta, pero al que le gustaba estudiar por los libros, por eso salía airoso en los exámenes.

“La secundaria empezó a marcar mi futura decisión vocacional como educador. Allí tuve un excelente profesor de Química, me marco tanto, dejó tantas huellas positivas en mí, que en la actualidad, cuando nos vemos, nunca lo llamo por su nombre, siempre le digo profe, se llama Giraldo Torres.

“Recuerdo que en noveno grado nos preparamos para participar en el concurso provincial en la Vocacional de la provincia, pero el día indicado se me fue la guagua, me daba tremenda pena con el profesor, hasta lloré, sabía del esfuerzo hecho, y el profe me dijo, vamos a ir, alquiló con su dinero una máquina y llegamos después de las 10 de la mañana.

“Ya había empezado el concurso, el aula estaba llena, no me querían dejar entrar, pero mi profe se batió con ellos y pude participar. Me acuerdo que terminé en menos de 45 minutos, fui el primero que salió y el único que cogió 100 puntos.

“Me propusieron quedarme en la Vocacional para el próximo curso, pero no acepté, mi profesor salió muy contento, ese gesto de él fue para mí una inyección positiva, quería ser como él. Así nació mi vocación por el magisterio, además de que en casa, mis cuatro hermanos mayores habían decidido ser maestros”.

El Tente nos contó de su inicial amor por la Química, de cómo le gustaba llevar las estadísticas de los juegos deportivos, de las enseñanzas de honradez que le transmitieron sus padres, de que tiene 40 años de vida profesional y 25 de director en la misma escuela, en la misma donde terminó el 12 grado, de su entrada al Pedagógico, de cómo a los 19 años asumió un contrato como profesor de Física y Astronomía y de cómo se inició y graduó de licenciado en Matemática.

“No olvido el primer asunto que copié en el pizarrón, era una clase de Astronomía. El inicio fue fuerte y el reto gigantesco, pero no podía fallar, tenía que crecerme y sobrepasé la barrera que significaba darle clases a mis amigos de onceno, cuando yo estaba en 12, los mismos que jugamos deportes juntos, pero lo logré, y me ayudó muchísimo comenzar por Física, pues eran profesores que imponían mucho respeto”.

El Tente pasó por muchas responsabilidades como secretario docente, metodólogo, jefe de departamento y director.

“Lo principal es dirigir a los alumnos pensando como ellos, dándole el protagonismo que necesitan, y aunque no todo ha salido perfecto, creo que hemos tenido más aciertos que desaciertos, los resultados así lo demuestran, ya que el hecho de estar todavía en la misma escuela lo reafirma.

“Con los estudiantes, el director que les habla en una formación es el mismo que comparte con ellos dándole clases, preparándolos para las pruebas de ingreso en Matemática, pero es quien participa también con ellos en actividades más allá del aula.

“Desde que empecé disfruto mucho preparar los chequeos de emulación, las galas estudiantiles, graduaciones, y lo asumo desde el guion hasta la dirección del espectáculo. Mis amigos me dicen en broma que me equivoqué de profesión, y usted no imagina cómo estas cosas me hacen menos compleja la dirección”.

UNA ANÉCDOTA ENTRE MUCHAS

Así, este licenciado en Matemática, nos cuenta varias de sus anécdotas con los alumnos, en especial nos habló de uno.

“Era un poco indisciplinado, se te viraba, era difícil el trato con él, se estaba convirtiendo en un líder negativo. Recuerdo que mientras preparaba un chequeo de emulación, alguien me dijo que a José Carlos, así se llama, le gustaba cantar, y dije rápido, “ya encontré la solución”, y empecé a enamorarlo con la música, le di protagonismo y se convirtió en mi mejor amigo”.

Hombre muy agradecido, y en cada etapa de su vida de la que nos habló, siempre estuvo la mención de personas a las que debe su formación, como Oreste, el profesor de Física; Panchito el director, y Segundo Abreu Morales, hoy jubilado y con quien trabajó por más de 16 años.

El Tente nunca ha dejado de dar clases y de preparar a los alumnos para los exámenes de ingreso a la Educación Superior, y vive orgulloso de los resultados de su centro y del trabajo del claustro de profesores.

En este curso, todos los alumnos aprobaron y consiguieron excelentes calificaciones. Los resultados con los estudiantes de 12 grado los condiciona a la historia del centro, a la confianza, seguridad, compromiso y optimismo de los alumnos, así como a la preparación y creatividad de los profesores, quienes enamoran a los educandos con sus clases.

“Maestros que van más allá del aula, que dan importancia a la parte afectiva, que rompen todo tipo de esquemas a la hora de concebir sus clases. Hemos logrado un proyecto educativo en el que se trabaja con la familia, con la formación vocacional y de valores, la labor en grupo, visitas a lugares históricos de la comunidad.

“Estas acciones se planifican desde las clases de las tres asignaturas de ingreso, turnos en los que interactuamos los tres profesores, y destaco a Glendys Gallardo Pons y a Juana Hernández Esquivel en los resultados del 12 grado y el trabajo integral del centro”.

Para Andrés Inocente, (El Tente), una buena parte de su vida se sintetiza en su escuela, sus profes, sus alumnos, las familias y la comunidad. Cada palabra que él expresa se resume y realiza en el presente, pero con una perspectiva de futuro. Educadores como él, que llevan 40 años dedicados al magisterio, son los que merecen respeto y honor.